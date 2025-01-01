MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトオブジェクト制御CChartObjectBmpLabelCreate CreateX_DistanceY_DistanceX_OffsetY_OffsetCornerX_SizeY_SizeBmpFileOnBmpFileOffStateTimePriceSaveLoadType Create "BmpLabel" 그래픽 객체를 생성합니다. bool Create( long chart_id, // 차트 식별자 string name, // 오브젝트명 int window, // 차트 창 int X, // X 좌표 int Y // Y 좌표 ) Parameters chart_id [in] 차트 식별자 (0 – 현재 차트). name [in] 생성할 개체의 고유 이름. window [in] 차트 창 번호 (0 – 메인 창). X [in] X 좌표. Y [in] Y 좌표. 반환 값 true - 성공, false - 오류. CChartObjectBmpLabel X_Distance