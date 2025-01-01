문서화섹션
Create

"BmpLabel" 그래픽 객체를 생성합니다.

bool  Create(
   long    chart_id,     // 차트 식별자
   string  name,         // 오브젝트명
   int     window,       // 차트 창
   int     X,            // X 좌표
   int     Y             // Y 좌표
   )

Parameters

chart_id

[in]  차트 식별자 (0 – 현재 차트).

name

[in]  생성할 개체의 고유 이름.

window

[in]  차트 창 번호 (0 – 메인 창).

X

[in]  X 좌표.

Y

[in]  Y 좌표.

반환 값

true - 성공, false - 오류.