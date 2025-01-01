Create

Virtuelle Methode, die eine grafische Ressource erstellt.

virtual bool Create(

const string name,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt,

)

Parameter

name

[in] Basis für den Namen der grafischen Ressource. Der Name einer Ressource wird bei der Erstellung durch das Hinzufügen eines Pseudozufallsstrings gebildet.

width

[in] Breite (Größe an der X-Achse) in Pixel.

height

[in] Höhe (Größe an der Y-Achse) in Pixel.

clrfmt

[in] Methode der Verarbeitung der Farbe. Mehr Informationen über Methoden der Verarbeitung der Farbe finden Sie in der Beschreibung der Funktion ResourceCreate().

Rückgabewert

Wenn erfolgreich — true, andernfalls — false.