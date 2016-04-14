Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Envelopes, Env - indicador para MetaTrader 4
El indicador técnico "Líneas Operacionales" (Sobres, Envelopes) se forma por dos medias móviles, una de las cuales está desplazada hacia arriba, la otra — hacia abajo.
La selección del óptimo valor relativo de la desviación de los márgenes de la banda se determina por la volatilidad del mercado: cuanto más alta sea, mayor será la desviación.
Los Envelopes determinan los márgenes superiores e inferiores para un rango normal de fluctuaciones de los precios de títulos. La señal de venta aparece cuando el precio alcance el margen superior de la banda, y la señal de compra sale cuando llegue al margen inferior.
El uso del indicador técnico Envelopes se basa en la lógica natural del comportamiento de mercado: cuando los precios alcanzan los valores extremos debido a una presión por parte de unos compradores y vendedores sumamente activos (es decir, llegan al margen superior o inferior de la banda), muy a menudo se estabilizan volviendo a unos niveles más realistas. El mismo principio se utiliza para la interpretación de las Bandas de Bollinger (Bollinger Bands, BB).
Cálculo:
LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000]
donde:
- UPPER BAND — línea superior del indicador;
- LOWER BAND — línea inferior del indicador;
- SMA — media móvil simple;
- CLOSE — precio de cierre;
- N — periodo de promediación;
- K / 1000 — valor de desviación del promedio (en décimas de tanto por ciento).
Podrá encontrar la descripción completa de Envelopes en el apartado Análisis técnico: Envelopes
