El indicador técnico "Líneas Operacionales" (Sobres, Envelopes) se forma por dos medias móviles, una de las cuales está desplazada hacia arriba, la otra — hacia abajo.

La selección del óptimo valor relativo de la desviación de los márgenes de la banda se determina por la volatilidad del mercado: cuanto más alta sea, mayor será la desviación.

Los Envelopes determinan los márgenes superiores e inferiores para un rango normal de fluctuaciones de los precios de títulos. La señal de venta aparece cuando el precio alcance el margen superior de la banda, y la señal de compra sale cuando llegue al margen inferior.

El uso del indicador técnico Envelopes se basa en la lógica natural del comportamiento de mercado: cuando los precios alcanzan los valores extremos debido a una presión por parte de unos compradores y vendedores sumamente activos (es decir, llegan al margen superior o inferior de la banda), muy a menudo se estabilizan volviendo a unos niveles más realistas. El mismo principio se utiliza para la interpretación de las Bandas de Bollinger (Bollinger Bands, BB).

Cálculo:



UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]

LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000]



donde:

UPPER BAND — línea superior del indicador;

LOWER BAND — línea inferior del indicador;

SMA — media móvil simple;

CLOSE — precio de cierre;

N — periodo de promediación;

K / 1000 — valor de desviación del promedio (en décimas de tanto por ciento).

Podrá encontrar la descripción completa de Envelopes en el apartado Análisis técnico: Envelopes