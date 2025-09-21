CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Manual Scalping With Keyboard - Experte für den MetaTrader 5

Ein leichtes Tool für manuelles Scalping im MT5 mit Hilfe von Tastaturkürzeln.

  • 1 → Kaufen
  • 2 → Schließen
  • 3 → Verkaufen
  • 5 → Break Even

Enthält Optionen zum Einstellen des täglichen maximalen Verlusts, des automatischen SL TP und des Break Even, wobei alles in einem kleinen Dashboard auf dem Chart angezeigt wird. Alle Parameter können in den Eingaben angepasst werden. Entwickelt für den schnellen manuellen Handel, besonders nützlich bei Indizes oder Futures.


Balance_Reset Balance_Reset

Diese Bibliothek simuliert Prop-Trading-Firm-Szenarien, indem sie den Kontostand während des Backtestings auf der Grundlage konfigurierbarer Gewinn- und Verlustschwellenwerte zurücksetzt und die Rücksetzungsergebnisse zur Analyse protokolliert.

TardioBot TardioBot

TardioBot V1.05, benannt nach einer historischen Figur Giuseppe Tardio, ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine dreieckige Arbitragestrategie anwendet.

AdaptiveTrader Pro EA AdaptiveTrader Pro EA

Dieser Expert Advisor (EA) für MetaTrader nutzt eine Kombination aus technischen Indikatoren, darunter RSI, ATR und gleitende Durchschnitte, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ausgestattet mit dynamischer Losgröße, Trailing Stops und leistungsbasierten Anpassungen ist er darauf zugeschnitten, Handelsentscheidungen zu optimieren und Risiken unter volatilen Marktbedingungen effektiv zu verwalten.

Candle Pattern Recognition Unit Candle Pattern Recognition Unit

Ein Indikator, der alle gängigen Kerzenmuster erkennt und markiert