Manual Scalping With Keyboard - Experte für den MetaTrader 5
- 94
Ein leichtes Tool für manuelles Scalping im MT5 mit Hilfe von Tastaturkürzeln.
- 1 → Kaufen
- 2 → Schließen
- 3 → Verkaufen
- 5 → Break Even
Enthält Optionen zum Einstellen des täglichen maximalen Verlusts, des automatischen SL TP und des Break Even, wobei alles in einem kleinen Dashboard auf dem Chart angezeigt wird. Alle Parameter können in den Eingaben angepasst werden. Entwickelt für den schnellen manuellen Handel, besonders nützlich bei Indizes oder Futures.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/62920
