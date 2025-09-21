CodeBaseSezioni
Sistemi Esperti

Manual Scalping With Keyboard - sistema esperto per MetaTrader 5

Thibauld Charles Ghislain Robin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
53
Valutazioni:
(6)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Uno strumento leggero per lo scalping manuale in MT5 utilizzando le scorciatoie da tastiera.

  • 1 → Acquista
  • 2 → Chiudi
  • 3 → Vendere
  • 5 → Break Even

Include opzioni per impostare la perdita massima giornaliera, il TP SL automatico, il break even, con tutto visualizzato in un piccolo cruscotto sul grafico. Tutti i parametri possono essere regolati negli input. Progettato per il trading manuale veloce, particolarmente utile su indici o futures.


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/62920

