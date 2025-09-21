Unisciti alla nostra fan page
Manual Scalping With Keyboard - sistema esperto per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 53
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Uno strumento leggero per lo scalping manuale in MT5 utilizzando le scorciatoie da tastiera.
- 1 → Acquista
- 2 → Chiudi
- 3 → Vendere
- 5 → Break Even
Include opzioni per impostare la perdita massima giornaliera, il TP SL automatico, il break even, con tutto visualizzato in un piccolo cruscotto sul grafico. Tutti i parametri possono essere regolati negli input. Progettato per il trading manuale veloce, particolarmente utile su indici o futures.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/62920
