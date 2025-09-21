Questo Expert Advisor (EA) per MetaTrader sfrutta una combinazione di indicatori tecnici, tra cui RSI, ATR e medie mobili, per identificare opportunità di trading ad alta probabilità. Dotato di dimensionamento dinamico dei lotti, trailing stop e aggiustamenti basati sulla performance, è stato progettato per ottimizzare le decisioni di trading e gestire efficacemente il rischio in condizioni di mercato volatili.

Un indicatore per inserire grafici di valute correlate su un determinato grafico di valuta. Attualmente mostra solo le barre. La modalità colore/monochrome è configurabile. Supporta anche l'inversione delle valute per gestire le coppie EURUSD e USDCHF.