该库在回溯测试期间根据可配置的盈亏阈值重置账户余额，从而模拟道具交易公司的情景，并记录重置结果以供分析。

TardioBot V1.05 以历史人物 Giuseppe Tardio 命名，是专为 MetaTrader 5 设计的智能交易系统，采用三角套利策略。