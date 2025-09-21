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Manual Scalping With Keyboard - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
使用键盘快捷键在 MT5 中手动剥头皮的轻量级工具。
- 1→ 买入
- 2→ 关闭
- 3→ 卖出
- 5 → 平仓
包括设置每日最大亏损、自动 SL TP 和盈亏平衡的选项，所有内容都显示在图表上的小仪表板中。所有参数均可在输入中调整。专为快速手动交易而设计，尤其适用于指数或期货交易。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/62920
Balance_Reset
该库在回溯测试期间根据可配置的盈亏阈值重置账户余额，从而模拟道具交易公司的情景，并记录重置结果以供分析。TardioBot
TardioBot V1.05 以历史人物 Giuseppe Tardio 命名，是专为 MetaTrader 5 设计的智能交易系统，采用三角套利策略。
AdaptiveTrader Pro EA
这款适用于 MetaTrader 的智能交易系统（EA）利用 RSI、ATR 和移动平均线等技术指标组合来识别高概率交易机会。它配备了动态手数、跟踪止损和基于性能的调整功能，专为在波动的市场条件下优化交易决策和有效管理风险而量身定制。Candle Pattern Recognition Unit
用于检测和标记所有流行蜡烛形态的指标