존 엘러스의 저서 "주식과 선물을 위한 사이버네틱 분석: 트레이딩 향상을 위한 최첨단 DSP 기술"에 나오는 하나의 차트에 두 개의 이동평균(리드와 그 EMA 평균)을 표시한 지표입니다.

이 메타트레이더용 EA(전문가 조언자)는 RSI, ATR, 이동평균 등 여러 보조지표를 조합하여 높은 확률의 매매 기회를 포착합니다. 동적 랏 사이징, 추적손절, 실적 기반 조정 기능을 갖추고 있어 변동성이 큰 시장 상황에서 매매 결정을 최적화하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 맞춤화되어 있습니다.

지정된 통화 차트에 상관관계가 있는 통화 차트를 표시하는 인디케이터입니다. 현재 막대만 표시됩니다. 컬러/흑백 모드를 설정할 수 있습니다. 또한 EURUSD 및 USDCHF를 쌍처럼 취급하기 위한 통화 반전도 지원합니다.