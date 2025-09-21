거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Manual Scalping With Keyboard - MetaTrader 5용 expert
- 조회수:
- 27
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
키보드 단축키를 사용하는 MT5의 수동 스캘핑을 위한 경량 도구입니다.
- 1 → 구매
- 2 → 닫기
- 3 → 매도
- 5 → 손익분기점
일일 최대 손실, 자동 SL TP, 손익분기점을 설정하는 옵션이 포함되어 있으며 모든 것이 작은 차트 대시보드에 표시됩니다. 모든 매개변수는 입력에서 조정할 수 있습니다. 빠른 수동 거래를 위해 설계되었으며 특히 지수나 선물에 유용합니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/62920
MLP 신경망 클래스
CNetMLP 클래스는 다층 퍼셉트론(MLP)을 구현합니다.선도적인
존 엘러스의 저서 "주식과 선물을 위한 사이버네틱 분석: 트레이딩 향상을 위한 최첨단 DSP 기술"에 나오는 하나의 차트에 두 개의 이동평균(리드와 그 EMA 평균)을 표시한 지표입니다.
AdaptiveTrader Pro EA
이 메타트레이더용 EA(전문가 조언자)는 RSI, ATR, 이동평균 등 여러 보조지표를 조합하여 높은 확률의 매매 기회를 포착합니다. 동적 랏 사이징, 추적손절, 실적 기반 조정 기능을 갖추고 있어 변동성이 큰 시장 상황에서 매매 결정을 최적화하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 맞춤화되어 있습니다.MFCS Currency Correlation Chart
지정된 통화 차트에 상관관계가 있는 통화 차트를 표시하는 인디케이터입니다. 현재 막대만 표시됩니다. 컬러/흑백 모드를 설정할 수 있습니다. 또한 EURUSD 및 USDCHF를 쌍처럼 취급하기 위한 통화 반전도 지원합니다.