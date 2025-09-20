EA-Übersicht

TardioBot V1.05, benannt nach der historischen Figur Giuseppe Tardio, ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine dreieckige Arbitrage-Strategie anwendet. Dieser EA identifiziert und nutzt Preisdiskrepanzen zwischen drei Währungspaaren, um einen profitablen Handel zu ermöglichen. Er überwacht kontinuierlich die Geld- und Briefkurse, berechnet die Arbitrage-Ratios und führt simultane Trades aus, wenn die Chancen einen vorher festgelegten Schwellenwert überschreiten, wobei auch Spreads und Provisionen berücksichtigt werden.

Die Funktionalität von TardioBot umfasst die Unterstützung von sechs vordefinierten Arbitrage-Trios, wie EUR/USD, GBP/USD und EUR/GBP. Er aktualisiert die Preisdaten dynamisch und mit einer auf jedes Symbol zugeschnittenen Präzision, validiert die Losgrößen für alle Symbole des Trios und berücksichtigt die individuellen Kommissionen und Spread-Kosten. Darüber hinaus ist der EA so programmiert, dass er veraltete Trades nach einem benutzerdefinierten Zeitraum schließt, Arbitragemöglichkeiten und Trade-Details in einer Datei protokolliert und Sicherheitsprüfungen für Eigenkapital, Margin und extreme Verhältnisse implementiert. Die unterstützten Arbitrage-Trios umfassen u.a. Kombinationen wie EUR/USD, GBP/USD und EUR/GBP sowie GBP/USD, USD/JPY und GBP/JPY und bieten somit einen robusten Rahmen für effektive Handelsstrategien.