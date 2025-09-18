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随机线程 - MetaTrader 5脚本
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由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/62740
Spread lister - current, min, max
EA Spread list 显示所有符号/工具的当前值、最小值和最大值。Multi_Divergence_EA
该 EA 通过等待用户定义数量的指标（如 3 个指标中的 2 个）同时出现背离来确定交易设置。这种多层确认方法可过滤市场噪音。 主要功能：三重确认引擎：高级过滤器：可选趋势过滤器（MA）和成交量过滤器，提供卓越的信号质量。 完全自定义：专业风险管理：使用固定手数或基于百分比的资金管理，并带有止损/止赢功能。
EMA_RSI_RISK-EA
适用于 MetaTrader 5 的智能交易系统，结合指数移动平均线 (EMA) 和相对强弱指数 (RSI) 生成交易信号。包括风险管理功能和交易时间过滤器。Cincin EA
Cincin EA（v2.24）是一款适用于 MetaTrader 5 的自动交易系统，可对指定符号（如欧元兑美元）执行保守的随机交易，具有篮子管理、对冲和仓位控制等功能。