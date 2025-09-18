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随机线程 - MetaTrader 5脚本

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Yordan Lechev
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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

将多个不同周期的随机指标叠加在一起，会对初学者有所帮助。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/62740

Spread lister - current, min, max Spread lister - current, min, max

EA Spread list 显示所有符号/工具的当前值、最小值和最大值。

Multi_Divergence_EA Multi_Divergence_EA

该 EA 通过等待用户定义数量的指标（如 3 个指标中的 2 个）同时出现背离来确定交易设置。这种多层确认方法可过滤市场噪音。 主要功能：三重确认引擎：高级过滤器：可选趋势过滤器（MA）和成交量过滤器，提供卓越的信号质量。 完全自定义：专业风险管理：使用固定手数或基于百分比的资金管理，并带有止损/止赢功能。

EMA_RSI_RISK-EA EMA_RSI_RISK-EA

适用于 MetaTrader 5 的智能交易系统，结合指数移动平均线 (EMA) 和相对强弱指数 (RSI) 生成交易信号。包括风险管理功能和交易时间过滤器。

Cincin EA Cincin EA

Cincin EA（v2.24）是一款适用于 MetaTrader 5 的自动交易系统，可对指定符号（如欧元兑美元）执行保守的随机交易，具有篮子管理、对冲和仓位控制等功能。