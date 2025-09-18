EA Spread list 显示所有符号/工具的当前值、最小值和最大值。

该 EA 通过等待用户定义数量的指标（如 3 个指标中的 2 个）同时出现背离来确定交易设置。这种多层确认方法可过滤市场噪音。 主要功能：三重确认引擎：高级过滤器：可选趋势过滤器（MA）和成交量过滤器，提供卓越的信号质量。 完全自定义：专业风险管理：使用固定手数或基于百分比的资金管理，并带有止损/止赢功能。