Der Cincin EA (v2.24) ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das konservative, zufällige Trades auf ein bestimmtes Symbol (z.B. EURUSD) ausführt, mit Funktionen wie Basket Management, Hedging und Positionskontrolle. Es eröffnet Kauf- oder Verkaufstransaktionen auf der Grundlage von Zufallsentscheidungen und berücksichtigt dabei benutzerdefinierte Risikoparameter, Stop-Loss/Take-Profit-Levels (unter Verwendung von ATR oder festen Pips) und ein maximales tägliches Handelslimit. Der EA überwacht den Gesamtgewinn/-verlust und schließt alle Positionen, wenn Gewinn-/Verlustziele oder Positionsschwellen erreicht werden, wobei er optional Breakeven-Anpassungen und Hedging zur Verlustbegrenzung einsetzt. Er umfasst Sicherheitsvorkehrungen wie Margin-Kontrollen, Marktstatus-Validierung und Mindestzeit-/Pip-Abstände zwischen den Trades, um diszipliniertes Handeln zu gewährleisten.
Bitte beachten Sie: Dieser EA ist nicht für den Live-Handel konzipiert. Die Verwendung von Martingale-Strategien oder die Erhöhung der Lot-Größen könnte zu einem vollständigen Verlust Ihres Guthabens führen. Er ist nur für Demo- und Strategietests gedacht. Der Code muss noch erheblich aktualisiert werden, bevor er für den Live-Handel geeignet ist. Betrachten Sie das Programm als ein unfertiges Werk, an dem Sie gerne Verbesserungen vornehmen können.
