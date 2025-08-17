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Это простой файл скрипта для расчета размера лота либо с использованием процентного подхода к риску, либо по фактической сумме риска.

Индикатор SuperTrend - это динамический инструмент следования за трендом, основанный на ATR. Он строит цветную линию над или под ценой для обозначения бычьих или медвежьих условий. Когда цена пересекает линию, появляется сигнальная стрелка. Полностью настраиваемый период ATR, множитель, стрелки, надписи и цвета. Подходит для всех инструментов и таймфреймов. Идеально подходит для скальпинга, свинга и внутридневной торговли. Комбинируйте его с другими индикаторами для получения более сильных настроек.