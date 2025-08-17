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Индикаторы

Stochastic_Threads - индикатор для MetaTrader 5

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Опубликовал:
Yordan Lechev
Yordan Lechev

Yordan Lechev

3 кода 2 темы 53 комментария
Просмотров:
1700
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Наложение нескольких стохастиков с разными периодами поможет начинающим трейдерам.


Средний диапазон Средний диапазон

Это индикатор, который определяет целевые уровни по среднему значению ценовых движений.

Profit labels for closed trades (deals) Profit labels for closed trades (deals)

Создание меток прибыли на сделках (закрытых сделках), которые также отображаются в тестере стратегий

LotSize Calculation LotSize Calculation

Это простой файл скрипта для расчета размера лота либо с использованием процентного подхода к риску, либо по фактической сумме риска.

SuperTrend_Enhanced SuperTrend_Enhanced

Индикатор SuperTrend - это динамический инструмент следования за трендом, основанный на ATR. Он строит цветную линию над или под ценой для обозначения бычьих или медвежьих условий. Когда цена пересекает линию, появляется сигнальная стрелка. Полностью настраиваемый период ATR, множитель, стрелки, надписи и цвета. Подходит для всех инструментов и таймфреймов. Идеально подходит для скальпинга, свинга и внутридневной торговли. Комбинируйте его с другими индикаторами для получения более сильных настроек.