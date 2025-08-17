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Stochastic_Threads - индикатор для MetaTrader 5
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Это индикатор, который определяет целевые уровни по среднему значению ценовых движений.Profit labels for closed trades (deals)
Создание меток прибыли на сделках (закрытых сделках), которые также отображаются в тестере стратегий
Это простой файл скрипта для расчета размера лота либо с использованием процентного подхода к риску, либо по фактической сумме риска.SuperTrend_Enhanced
Индикатор SuperTrend - это динамический инструмент следования за трендом, основанный на ATR. Он строит цветную линию над или под ценой для обозначения бычьих или медвежьих условий. Когда цена пересекает линию, появляется сигнальная стрелка. Полностью настраиваемый период ATR, множитель, стрелки, надписи и цвета. Подходит для всех инструментов и таймфреймов. Идеально подходит для скальпинга, свинга и внутридневной торговли. Комбинируйте его с другими индикаторами для получения более сильных настроек.