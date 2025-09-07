und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bollinger Bands Crossover Signals - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 139
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Überblick
Dieser benutzerdefinierte Indikator kombiniertBollinger Bänder mit klarenKauf-/Verkaufspfeilen auf dem Chart.
Er erkennt automatisch, wenn der Kursdas untere Band überschreitet oder das obere Band unterschreitet, und zeichnet die entsprechenden Pfeile ein.
Ziel ist es, Händlern zu helfen,potenzielle Umkehrpunkte an den Rändern der Marktvolatilität schnell zu erkennen.
Wie funktioniert er?
-
Der Indikator berechnet dieBollinger Bänder mithilfe der integrierten iBands-Funktion.
-
Kaufsignal (blauer Pfeil) → wenn der Kurs bei der vorherigen Kerzeunter dem unteren Band schließt und bei der nächsten Kerzedarüber schließt.
-
Verkaufssignal (roter Pfeil) → wenn der Kurs bei der vorhergehenden Kerzeüber dem oberen Band schließt und bei der nächsten Kerzedarunter schließt.
-
Die Signale erscheinennur einmal pro Richtung, bis ein entgegengesetztes Signal ausgelöst wird, um zu vermeiden, dass sich die Pfeile in derselben Bewegung wiederholen.
-
DieBollinger Bänder können je nach Benutzerpräferenz ein- oder ausgeblendet werden.
Merkmale des Indikators
-
Deutliche Kauf-/Verkaufspfeile direkt auf dem Chart.
-
Optionale Anzeige der oberen, mittleren und unteren Bollinger Bänder.
-
Funktioniert aufallen Symbolen und Zeitrahmen.
-
Verwendet eine Logik ohne Wiederholung (Signale werden nach Kerzenschluss bestätigt).
-
Leicht anpassbare Parameter.
Eingabe-Parameter
|Parameter
|Beschreibung
|BB_Periode
|Anzahl der Balken, die für die Berechnung der Bollinger Bänder verwendet werden (Standard: 20).
|BB_Abweichung
|Standardabweichungsmultiplikator für die Bänder (Standardwert: 2.0).
|BB_Preis
|Angewandter Preis für die Bollinger Bänder (Close, Open, High, Low, etc.).
|Zeige_BBands
|Wenn true , werden die Bollinger Bänder im Chart angezeigt; wenn false , werden sie ausgeblendet.
Beispiel für die Verwendung
-
Hängen Sie den Indikator an Ihren Chart an.
-
Stellen SieBB_Period und BB_Deviation entsprechend Ihrem Handelsstil ein.
-
Achten Sie aufblaue Pfeile in der Nähe des unteren Bandes (potenzielle Käufe) und aufrote Pfeile in der Nähe des oberen Bandes (potenzielle Verkäufe).
-
Kombinieren Sie mit anderen Bestätigungen wieTrendfiltern oder Candlestick-Mustern, um eine höhere Genauigkeit zu erzielen.
Handels-Tipps
-
Funktioniert gut inseitwärts tendierenden oder schwankenden Märkten, in denen der Kurs häufig die Bollinger Bänder berührt.
-
InMärkten mit starkem Trend sollten Sie die Verwendung mit einem Trendfilter (z. B. gleitende Durchschnitte) in Betracht ziehen, um Gegentrendsignale zu vermeiden.
-
Testen Sie die Einstellungen immer mit Ihrem bevorzugten Symbol und Zeitrahmen.
Bildschirmfoto
📜 Haftungsausschluss
Dieser Indikator ist einInstrument der technischen Analyse und garantiert keine Gewinne.
Verwenden Sie ihn zusammen mit einem angemessenenRisikomanagement und anderen Handelsstrategien.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/62377
Dieses MQL5-Skript exportiert Candlestick-Daten für verschiedene Zeitrahmen in eine CSV-Datei und erfasst dabei wichtige Marktinformationen wie Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse. Es analysiert die Eigenschaften jeder Kerze, einschließlich Körper- und Dochtgrößen, während es zusätzliche Metriken wie Kerzenlücken berechnet. Nach der Verarbeitung der letzten 21 Bars wird der Benutzer über den erfolgreichen Datenexport benachrichtigt.Push Notification for Opened / Closed Trades (Netting)
Dieser Code bietet eine einfache Funktion zum Senden von Push-Benachrichtigungen an Ihr mobiles Gerät, wenn in MetaTrader 5 ein Handel eröffnet oder geschlossen wird. Sie ist für Netting-Konten gedacht (bei denen nur eine Position pro Symbol erlaubt ist).
Dies ist ein Beispiel für die aufsteigende Sortierung einer Strukturliste nach einem Feld. Sie können herausfinden, und passen Sie die oben genannten Algorithmus je nach Zweck der Verwendung, das ist die grundlegendste Beispiel ist auch eine Richtung, um die Anordnung in einem Array von Struktur zu lösen. Der Algorithmus in diesem Beispiel verwendet wird, Quick Sort und Merge Sort.Simplest Logger class for MetaTrader 5
Die einfachste Klasse für die Protokollierung in MetaTrader 5 mit Unterstützung für Ebenen, Nachrichtenformat, Ein- und Ausschlussfilter für Teilstrings.