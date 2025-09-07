Überblick

Dieser benutzerdefinierte Indikator kombiniertBollinger Bänder mit klarenKauf-/Verkaufspfeilen auf dem Chart.

Er erkennt automatisch, wenn der Kursdas untere Band überschreitet oder das obere Band unterschreitet, und zeichnet die entsprechenden Pfeile ein.

Ziel ist es, Händlern zu helfen,potenzielle Umkehrpunkte an den Rändern der Marktvolatilität schnell zu erkennen.

Wie funktioniert er?

Der Indikator berechnet die Bollinger Bänder mithilfe der integrierten iBands-Funktion.

Kaufsignal (blauer Pfeil) → wenn der Kurs bei der vorherigen Kerze unter dem unteren Band schließt und bei der nächsten Kerze darüber schließt.

Verkaufssignal (roter Pfeil) → wenn der Kurs bei der vorhergehenden Kerze über dem oberen Band schließt und bei der nächsten Kerze darunter schließt.

Die Signale erscheinen nur einmal pro Richtung , bis ein entgegengesetztes Signal ausgelöst wird, um zu vermeiden, dass sich die Pfeile in derselben Bewegung wiederholen.

DieBollinger Bänder können je nach Benutzerpräferenz ein- oder ausgeblendet werden.

Merkmale des Indikators

Deutliche Kauf-/Verkaufspfeile direkt auf dem Chart.

Optionale Anzeige der oberen, mittleren und unteren Bollinger Bänder.

Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen .

Verwendet eine Logik ohne Wiederholung (Signale werden nach Kerzenschluss bestätigt).

Leicht anpassbare Parameter.

Eingabe-Parameter

Parameter Beschreibung BB_Periode Anzahl der Balken, die für die Berechnung der Bollinger Bänder verwendet werden (Standard: 20). BB_Abweichung Standardabweichungsmultiplikator für die Bänder (Standardwert: 2.0). BB_Preis Angewandter Preis für die Bollinger Bänder (Close, Open, High, Low, etc.). Zeige_BBands Wenn true , werden die Bollinger Bänder im Chart angezeigt; wenn false , werden sie ausgeblendet.

Beispiel für die Verwendung

Hängen Sie den Indikator an Ihren Chart an. Stellen SieBB_Period und BB_Deviation entsprechend Ihrem Handelsstil ein. Achten Sie aufblaue Pfeile in der Nähe des unteren Bandes (potenzielle Käufe) und aufrote Pfeile in der Nähe des oberen Bandes (potenzielle Verkäufe). Kombinieren Sie mit anderen Bestätigungen wieTrendfiltern oder Candlestick-Mustern, um eine höhere Genauigkeit zu erzielen.

Handels-Tipps

Funktioniert gut in seitwärts tendierenden oder schwankenden Märkten , in denen der Kurs häufig die Bollinger Bänder berührt.

In Märkten mit starkem Trend sollten Sie die Verwendung mit einem Trendfilter (z. B. gleitende Durchschnitte) in Betracht ziehen, um Gegentrendsignale zu vermeiden.

Testen Sie die Einstellungen immer mit Ihrem bevorzugten Symbol und Zeitrahmen.

Bildschirmfoto





📜 Haftungsausschluss

Dieser Indikator ist einInstrument der technischen Analyse und garantiert keine Gewinne.

Verwenden Sie ihn zusammen mit einem angemessenenRisikomanagement und anderen Handelsstrategien.



