Il Market Profile è uno strumento utilizzato da molti trader di futures per analizzare la distribuzione statistica del prezzo nel tempo, per trovare la zona di prezzo e i valori di controllo per la sessione di trading giornaliera. L'indicatore si basa su un semplice movimento di prezzo e non utilizza gli indicatori standard della piattaforma MetaTrader 5.

Questo è un esempio di ordinamento ascendente di un elenco di strutture in base a un campo. È possibile scoprire e personalizzare l'algoritmo di cui sopra a seconda dello scopo di utilizzo, questo è l'esempio più elementare è anche una direzione per risolvere la disposizione in un array di strutture. L'algoritmo utilizzato in questo esempio è Quick Sort e Merge Sort.

Un indicatore Ishimoku troncato (Ichimoku Kinko Hyo), di cui rimane solo la nuvola.