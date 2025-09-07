CodeBaseSezioni
Indicatori

Bollinger Bands Crossover Signals - indicatore per MetaTrader 5

Abderrahmane Benali
Pubblicato:
Scarica come ZIP
Panoramica

Questo indicatore personalizzato combina leBande di Bollinger con chiarefrecce di acquisto/vendita sul grafico.
Rileva automaticamente quando il prezzoattraversa la banda inferiore o quella superiore e traccia le frecce di conseguenza.
L'obiettivo è aiutare i trader a identificare rapidamentepotenziali punti di inversione ai margini della volatilità del mercato.

Come funziona

  • L'indicatore calcola leBande di Bollinger utilizzando la funzione integrata iBands.

  • Segnale di acquisto (freccia blu) quando il prezzo chiudeal di sotto della banda inferiore della candela precedente e poi chiudeal di sopra di essa nella candela successiva.

  • Segnale di vendita (freccia rossa) quando il prezzo chiudeal di sopra della banda superiore della candela precedente e poi chiudeal di sotto di essa nella candela successiva.

  • I segnali appaionosolo una volta per direzione fino a quando non si attiva un segnale opposto, evitando di ripetere le frecce nello stesso movimento.

  • Lebande di Bollinger possono essere visualizzate o nascoste a seconda delle preferenze dell'utente.

Caratteristiche dell'indicatore

  • Frecce di acquisto/vendita chiare direttamente sul grafico.

  • Visualizzazione opzionale delle Bande di Bollinger superiori, medie e inferiori.

  • Funziona sututti i simboli e i timeframe.

  • Utilizza una logica di non ridipingere (i segnali sono confermati dopo la chiusura della candela).

  • Parametri facili da personalizzare.

Parametri di ingresso

Parametro Descrizione
BB_Periodo Numero di barre utilizzate per il calcolo delle Bande di Bollinger (default: 20).
BB_Deviazione Moltiplicatore della deviazione standard delle bande (default: 2,0).
BB_Prezzo Prezzo applicato alle bande di Bollinger (chiusura, apertura, massimo, minimo, ecc.).
Mostra_bande Se vero, visualizza le Bande di Bollinger sul grafico; se falso, le nasconde.

Esempio di utilizzo

  1. Collegare l' indicatore al grafico.

  2. ImpostareBB_Period e BB_Deviation in base al proprio stile di trading.

  3. Osservare lefrecce blu vicino alla banda inferiore (potenziali acquisti) e lefrecce rosse vicino alla banda superiore (potenziali vendite).

  4. Combinare con altre conferme, come ifiltri di tendenza o i pattern di candele, per ottenere una maggiore precisione.

Suggerimenti per il trading

  • Funziona bene neimercati laterali o con oscillazioni, dove il prezzo tocca spesso le bande di Bollinger.

  • Neimercati in forte tendenza, si consiglia di utilizzarlo con un filtro di tendenza (ad esempio, le medie mobili) per evitare segnali di controtendenza.

  • Testare sempre le impostazioni sul simbolo e sul timeframe preferiti.

📜 Disclaimer

Questo indicatore è unostrumento di analisi tecnica e non garantisce profitti.
Utilizzatelo insieme a una correttagestione del rischio e ad altre strategie di trading.



Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/62377

