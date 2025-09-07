und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Ascending Sort A Struct Array By A Field Example - Skript für den MetaTrader 5
Dies ist ein Beispiel für die aufsteigende Sortierung einer Strukturliste nach einem Feld. Sie können herausfinden, und passen Sie die oben genannten Algorithmus je nach dem Zweck der Verwendung, das ist die grundlegendste Beispiel ist auch eine Richtung, um die Anordnung in einem Array von Struktur zu lösen.
Der in diesem Beispiel verwendete Algorithmus ist Quick Sort und Merge Sort.
Eingabe
psList_[0] = ExStruct(1.0, D'2025.08.06 10:00'); psList_[1] = ExStruct(2.0, D'2025.08.04 09:00'); psList_[2] = ExStruct(3.0, D'2025.08.05 12:00'); psList_[3] = ExStruct(4.0, D'2025.08.07 14:00'); psList_[4] = ExStruct(5.0, D'2025.08.03 02:00');
Ausgabe
