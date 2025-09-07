概览

该自定义指标将布林线 与 图表 上 清晰的买入/卖出箭头 相结合。

，当价格越过布林线 下轨 或 越过布林线上轨 时，它会自动检测， 并 绘制相应的箭头。

，目的是帮助交易者快速识别市场波动边缘 的 潜在反转点。

工作原理

该指标 使用 内置的 iBands 功能计算 布林线 。

买入信号（蓝色箭头） → 当价格 在 上一根蜡烛收盘价 低于 布 林带 下轨，然后 在 下一根蜡烛收盘价 高于 布 林带 下轨。

卖出信号（红色箭头） → 当价格收盘价 高于 上一根蜡烛 的 上限值 ，然后 在 下一根蜡烛上收盘价 低于 上限值。

每个方向只 出现 一次 信号， 直到 触发相反的信号，避免在同一走势中重复出现箭头。

布林线 可 根据用户偏好显示或隐藏。

指标特点

直接 在图表上显示 清晰的买入/卖出箭头 。

可选择 显示 布林线上轨、中轨和下轨。

适用于 所有符号 和 时间框架 。

使用 非重绘 逻辑 （信号在蜡烛收盘后确认）。

易于自定义参数。

输入参数

参数 说明 BB_Period 用于计算布林线的条数（默认值：20）。 BB_Deviation 布林带的标准偏差乘数（默认值： 2.0）。 BB_Price 价格 布林线的应用价格（收盘价、开盘价、最高价、最低价等）。 显示布林线 如果为 "true"，则在图表上显示布林线；如果为 "false"，则隐藏布林线。

使用示例

将 指标附加 到图表。 根据 自己的交易风格设置BB_Period 和 BB_Deviation。 观察布林线下轨 附近的 蓝色箭头（潜在买入）和布林线上轨 附近的 红色箭头（潜在卖出）。 与趋势过滤器 或 蜡烛图 等其他确认工具相结合 ，以 提高准确性。

交易提示

在价格经常触及布林线 的横盘或震荡市场 中 效果很好。

在 趋势强劲的市场 中，可考虑与趋势过滤器（如移动平均线）一起使用，以避免出现反趋势信号。

请务必在您偏好的符号和时间框架上测试设置。

屏幕截图





免责声明

本指标仅为技术分析工具 ， 不保证一定盈利。

，请与适当的风险管理 和 其他交易策略结合使用。



