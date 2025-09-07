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Bollinger Bands Crossover Signals - MetaTrader 5脚本
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概览
该自定义指标将布林线 与 图表 上 清晰的买入/卖出箭头 相结合。
，当价格越过布林线 下轨 或 越过布林线上轨 时，它会自动检测， 并 绘制相应的箭头。
，目的是帮助交易者快速识别市场波动边缘 的 潜在反转点。
工作原理
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该指标 使用 内置的 iBands 功能计算布林线。
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买入信号（蓝色箭头） → 当价格 在 上一根蜡烛收盘价低于 布林带 下轨，然后 在 下一根蜡烛收盘价高于 布林带 下轨。
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卖出信号（红色箭头） → 当价格收盘价高于 上一根蜡烛 的 上限值，然后 在 下一根蜡烛上收盘价低于 上限值。
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每个方向只 出现一次 信号， 直到 触发相反的信号，避免在同一走势中重复出现箭头。
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布林线 可 根据用户偏好显示或隐藏。
指标特点
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直接 在图表上显示清晰的买入/卖出箭头。
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可选择 显示 布林线上轨、中轨和下轨。
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适用于所有符号 和 时间框架。
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使用非重绘 逻辑 （信号在蜡烛收盘后确认）。
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易于自定义参数。
输入参数
|参数
|说明
|BB_Period
|用于计算布林线的条数（默认值：20）。
|BB_Deviation
|布林带的标准偏差乘数（默认值： 2.0）。
|BB_Price 价格
|布林线的应用价格（收盘价、开盘价、最高价、最低价等）。
|显示布林线
|如果为 "true"，则在图表上显示布林线；如果为 "false"，则隐藏布林线。
使用示例
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将 指标附加 到图表。
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根据 自己的交易风格设置BB_Period 和 BB_Deviation。
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观察布林线下轨 附近的 蓝色箭头（潜在买入）和布林线上轨 附近的 红色箭头（潜在卖出）。
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与趋势过滤器 或 蜡烛图 等其他确认工具相结合 ，以 提高准确性。
交易提示
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在价格经常触及布林线的横盘或震荡市场 中 效果很好。
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在趋势强劲的市场 中，可考虑与趋势过滤器（如移动平均线）一起使用，以避免出现反趋势信号。
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请务必在您偏好的符号和时间框架上测试设置。
屏幕截图
免责声明
本指标仅为技术分析工具 ， 不保证一定盈利。
，请与适当的风险管理 和 其他交易策略结合使用。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/62377
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