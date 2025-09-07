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Bollinger Bands Crossover Signals - MetaTrader 5脚本

Abderrahmane Benali
Abderrahmane Benali

Abderrahmane Benali

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Hello, I’m BENALI, I'm a developer of advanced Expert Advisors, indicators, and utilities for MetaTrader 4 and MetaTrader 5.
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概览

该自定义指标将布林线 图表 清晰的买入/卖出箭头 相结合。
，当价格越过布林线 下轨 越过布林线上轨 时，它会自动检测， 绘制相应的箭头。
，目的是帮助交易者快速识别市场波动边缘潜在反转点

工作原理

  • 该指标 使用 内置的 iBands 功能计算布林线

  • 买入信号（蓝色箭头） 当价格 上一根蜡烛收盘价低于林带 下轨，然后 下一根蜡烛收盘价高于林带 下轨。

  • 卖出信号（红色箭头） 当价格收盘价高于 上一根蜡烛上限值，然后 下一根蜡烛上收盘价低于 上限值。

  • 每个方向只 出现一次 信号， 直到 触发相反的信号，避免在同一走势中重复出现箭头。

  • 布林线 根据用户偏好显示或隐藏。

指标特点

  • 直接 在图表上显示清晰的买入/卖出箭头

  • 可选择 显示 布林线上轨、中轨和下轨。

  • 适用于所有符号时间框架

  • 使用非重绘 逻辑 （信号在蜡烛收盘后确认）。

  • 易于自定义参数。

输入参数

参数 说明
BB_Period 用于计算布林线的条数（默认值：20）。
BB_Deviation 布林带的标准偏差乘数（默认值： 2.0）。
BB_Price 价格 布林线的应用价格（收盘价、开盘价、最高价、最低价等）。
显示布林线 如果为 "true"，则在图表上显示布林线；如果为 "false"，则隐藏布林线。

使用示例

  1. 指标附加 到图表。

  2. 根据 自己的交易风格设置BB_PeriodBB_Deviation

  3. 观察布林线下轨 附近的 蓝色箭头（潜在买入）和布林线上轨 附近的 红色箭头（潜在卖出）。

  4. 趋势过滤器蜡烛图 等其他确认工具相结合 ，以 提高准确性。

交易提示

  • 在价格经常触及布林线的横盘或震荡市场 效果很好。

  • 趋势强劲的市场 中，可考虑与趋势过滤器（如移动平均线）一起使用，以避免出现反趋势信号。

  • 请务必在您偏好的符号和时间框架上测试设置。

屏幕截图

照片

免责声明

本指标仅为技术分析工具 不保证一定盈利。
，请与适当的风险管理 其他交易策略结合使用。



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/62377

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