Ascending Sort A Struct Array By A Field Example - script per MetaTrader 5
Questo è un esempio di ordinamento ascendente di un elenco di strutture in base a un campo. È possibile scoprire e personalizzare l'algoritmo di cui sopra a seconda dello scopo di utilizzo, questo è l'esempio più elementare è anche una direzione per risolvere la disposizione in un array di strutture.
L'algoritmo utilizzato in questo esempio è Quick Sort e Merge Sort.
Ingresso
psList_[0] = ExStruct(1.0, D'2025.08.06 10:00'); psList_[1] = ExStruct(2.0, D'2025.08.04 09:00'); psList_[2] = ExStruct(3.0, D'2025.08.05 12:00'); psList_[3] = ExStruct(4.0, D'2025.08.07 14:00'); psList_[4] = ExStruct(5.0, D'2025.08.03 02:00');
Uscita
