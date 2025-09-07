코드베이스섹션
Ascending Sort A Struct Array By A Field Example - MetaTrader 5용 스크립트

Le Minh Duc
필드별로 구조 목록을 오름차순 정렬하는 예제입니다. 사용 목적에 따라 위의 알고리즘을 찾아서 커스터마이징할 수 있으며, 가장 기본적인 예시는 구조 배열의 배열을 해결하는 방향이기도 합니다.

이 예제에서 사용된 알고리즘은 빠른 정렬과 병합 정렬입니다.


Input

  psList_[0] = ExStruct(1.0, D'2025.08.06 10:00');
  psList_[1] = ExStruct(2.0, D'2025.08.04 09:00');
  psList_[2] = ExStruct(3.0, D'2025.08.05 12:00');
  psList_[3] = ExStruct(4.0, D'2025.08.07 14:00');
  psList_[4] = ExStruct(5.0, D'2025.08.03 02:00');

Output



원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/62366

