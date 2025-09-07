거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
Ascending Sort A Struct Array By A Field Example - MetaTrader 5용 스크립트
필드별로 구조 목록을 오름차순 정렬하는 예제입니다. 사용 목적에 따라 위의 알고리즘을 찾아서 커스터마이징할 수 있으며, 가장 기본적인 예시는 구조 배열의 배열을 해결하는 방향이기도 합니다.
이 예제에서 사용된 알고리즘은 빠른 정렬과 병합 정렬입니다.
Input
psList_[0] = ExStruct(1.0, D'2025.08.06 10:00'); psList_[1] = ExStruct(2.0, D'2025.08.04 09:00'); psList_[2] = ExStruct(3.0, D'2025.08.05 12:00'); psList_[3] = ExStruct(4.0, D'2025.08.07 14:00'); psList_[4] = ExStruct(5.0, D'2025.08.03 02:00');
Output
