필드별로 구조 목록을 오름차순 정렬하는 예제입니다. 사용 목적에 따라 위의 알고리즘을 찾아서 커스터마이징할 수 있으며, 가장 기본적인 예시는 구조 배열의 배열을 해결하는 방향이기도 합니다.

이 예제에서 사용된 알고리즘은 빠른 정렬과 병합 정렬입니다.





Input

psList_[ 0 ] = ExStruct( 1.0 , D '2025.08.06 10:00' ); psList_[ 1 ] = ExStruct( 2.0 , D '2025.08.04 09:00' ); psList_[ 2 ] = ExStruct( 3.0 , D '2025.08.05 12:00' ); psList_[ 3 ] = ExStruct( 4.0 , D '2025.08.07 14:00' ); psList_[ 4 ] = ExStruct( 5.0 , D '2025.08.03 02:00' );

Output







