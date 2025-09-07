请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Ascending Sort A Struct Array By A Field Example - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 488
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这是一个按字段对结构列表升序排序的示例。您可以根据使用目的找出并定制上述算法，这是最基本的示例，也是解决结构数组中排列问题的一个方向。
本例中使用的算法是快速排序和合并排序。
输入
psList_[0] = ExStruct(1.0, D'2025.08.06 10:00'); psList_[1] = ExStruct(2.0, D'2025.08.04 09:00'); psList_[2] = ExStruct(3.0, D'2025.08.05 12:00'); psList_[3] = ExStruct(4.0, D'2025.08.07 14:00'); psList_[4] = ExStruct(5.0, D'2025.08.03 02:00');
输出
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/62366
Bollinger Bands Crossover Signals
指标描述 - 布林线交叉信号 名称：布林线交叉信号 版本: 1.1 作者：BENALI 链接: https://www.mql5.com/en/users/dahmi_benaliScript to extract Candlesticks data from all time frames to CSV.
该 MQL5 脚本可将不同时间段的蜡烛图数据导出到 CSV 文件中，捕捉开盘价、最高价、最低价和收盘价等基本市场信息。它分析每个烛台的特征，包括主体和灯芯大小，同时计算其他指标，如蜡烛缺口。在处理完最近 21 个条形图后，它会在数据导出成功后通知用户。
Simplest Logger class for MetaTrader 5
MetaTrader 5 中最简单的日志类，支持级别、信息格式、包含和排除子串过滤器。TimeServerDaylightSavings
与时间相关的功能，可从历史报价中经验性地检测服务器时区和夏令时模式 (DST)