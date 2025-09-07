这是一个按字段对结构列表升序排序的示例。您可以根据使用目的找出并定制上述算法，这是最基本的示例，也是解决结构数组中排列问题的一个方向。

本例中使用的算法是快速排序和合并排序。





输入

psList_[ 0 ] = ExStruct( 1.0 , D '2025.08.06 10:00' ); psList_[ 1 ] = ExStruct( 2.0 , D '2025.08.04 09:00' ); psList_[ 2 ] = ExStruct( 3.0 , D '2025.08.05 12:00' ); psList_[ 3 ] = ExStruct( 4.0 , D '2025.08.07 14:00' ); psList_[ 4 ] = ExStruct( 5.0 , D '2025.08.03 02:00' );

输出







