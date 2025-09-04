Dieser Experte ist ein System, das jedem Händler helfen soll, ein Raster von Aufträgen (ohne Martingale, Lite Martingale oder Full Martingale) leicht und einfach zu erstellen.

Bitte machen Sie einen Test, um Ihre Einstellungen zu finden.

Die Standardeinstellungen dienen nur dazu, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie der Experte arbeitet.

Der Experte kann ein entsprechendes oder entgegengesetztes Raster von Aufträgen erstellen.

Sie können den Experten so einstellen, dass er im Hedge-Modus arbeitet, wenn die Verluste hoch sind.

Das System verwendet eine Hochrisikostrategie. Es ist besser, es zunächst in einem Demokonto zu testen.







