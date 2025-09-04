AutoFibo 指标是一种先进的斐波纳契回撤工具，可根据之字形形态自动绘制斐波纳契水平线。该指标旨在帮助交易者快速识别趋势市场中的潜在支撑位和阻力位。

价值区域回调指标是一款功能强大的基于成交量曲线的工具，旨在识别关键交易水平--控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH)、价值区域低点 (VAL)，以及跨不同时间框架的剖面高点/低点。它可以帮助交易者发现潜在的回调机会，以达到控制点、突破区域和价值区域，因此对日内、波段和头寸交易非常有用。