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本专家系统可帮助任何交易者轻松简单地制作网格订单（无马丁格、轻马丁格或全马丁格）。
请进行测试以确定您的设置。
默认设置只是为了了解专家如何工作。
专家可根据或相反网格下单。
如果损失巨大，可以将专家设置为对冲模式。
系统使用高风险策略。最好先在模拟账户中进行测试。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/62248
AutoFibo indicator of two last swings based on ZigZag
AutoFibo 指标是一种先进的斐波纳契回撤工具，可根据之字形形态自动绘制斐波纳契水平线。该指标旨在帮助交易者快速识别趋势市场中的潜在支撑位和阻力位。Value Area Retracement Volume Indicator
价值区域回调指标是一款功能强大的基于成交量曲线的工具，旨在识别关键交易水平--控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH)、价值区域低点 (VAL)，以及跨不同时间框架的剖面高点/低点。它可以帮助交易者发现潜在的回调机会，以达到控制点、突破区域和价值区域，因此对日内、波段和头寸交易非常有用。
Swap Monitor
该服务定期检查预定义符号的掉期，并将检测到的变化保存到 CSV 文件中，以便进一步分析和潜在重放（此处未实施）。此外，它还监控现有头寸的掉期变化并发出警报。Economic Calendar CSV
该脚本将 MetaTrader 内置经济日历中预定义的经济事件集保存到 CSV 文件中。