Indikatoren

Value Area Retracement Volume Indicator - Indikator für den MetaTrader 5

VAR.mq5
DerVAR-Volumenindikator (Value Area Retracement) für MT5 ist ein technisches Tool, das die Kursentwicklung innerhalb desValue-Bereichs ( typischerweise der 70%ige Volumenbereich eines Marktprofils) analysiert.

  • Schlüssel-Levels: Hebt kritische Preiszonen und Profilextreme hervor.

  • Volumen-zum-Preis (VAP): Auf der X-Achse sind die Preisniveaus in Verbindung mit den Volumendaten aufgeführt, was auf Liquiditätskonzentrationen hinweist.

  • Retracement-Logik: Identifiziert Pullbacks in volumenstarke Knotenpunkte (Value Area) für potenzielle Umkehrungen oder Fortsetzungen.

Technischer Hinweis: Der Indikator verbindet Marktprofilkonzepte (Klammern, Profilhöchststände) mit Volumenprofilen und hilft dabei, institutionelle Fußabdrücke und statistisch signifikante Retracement-Zonen zu erkennen.
Die alphanumerischen Sequenzen können Zeit-Preis-Volumen-Zuordnungen für algorithmisches Backtesting kodieren.

Scalper/Swing Trader nutzen VAR, um Ein- und Ausstiege in der Nähe von volumenstarken Retracement-Levels zu bestätigen, die mit der Auktionsmarkttheorie übereinstimmen.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/62214

