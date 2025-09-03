



DerVAR-Volumenindikator (Value Area Retracement) für MT5 ist ein technisches Tool, das die Kursentwicklung innerhalb desValue-Bereichs ( typischerweise der 70%ige Volumenbereich eines Marktprofils) analysiert.

Schlüssel-Levels : Hebt kritische Preiszonen und Profilextreme hervor.

Volumen-zum-Preis (VAP) : Auf der X-Achse sind die Preisniveaus in Verbindung mit den Volumendaten aufgeführt, was auf Liquiditätskonzentrationen hinweist.

Retracement-Logik: Identifiziert Pullbacks in volumenstarke Knotenpunkte (Value Area) für potenzielle Umkehrungen oder Fortsetzungen.

Technischer Hinweis: Der Indikator verbindet Marktprofilkonzepte (Klammern, Profilhöchststände) mit Volumenprofilen und hilft dabei, institutionelle Fußabdrücke und statistisch signifikante Retracement-Zonen zu erkennen.

Die alphanumerischen Sequenzen können Zeit-Preis-Volumen-Zuordnungen für algorithmisches Backtesting kodieren.

Scalper/Swing Trader nutzen VAR, um Ein- und Ausstiege in der Nähe von volumenstarken Retracement-Levels zu bestätigen, die mit der Auktionsmarkttheorie übereinstimmen.



