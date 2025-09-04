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MT5-BuildYourGridEA - эксперт для MetaTrader 5

Nikolaos Pantzos
Nikolaos Pantzos

Nikolaos Pantzos

4.3 (199)
44 продукта 44 кода 5 тем 288 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
983
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот эксперт - система, которая поможет любому трейдеру легко и просто составить сетку ордеров (без мартингейла, с мартингейлом или с полным мартингейлом).

Пожалуйста, проведите тест, чтобы найти свои настройки.

Настройки по умолчанию нужны только для того, чтобы получить представление о том, как работает эксперт.

Эксперт может выставлять ордера по сетке или против сетки.

Вы можете настроить эксперта на работу в режиме хеджирования, если потери велики.

Система использует высокорискованную стратегию. Лучше сначала протестировать ее на демо-счете.


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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/62248

AutoFibo indicator of two last swings based on ZigZag AutoFibo indicator of two last swings based on ZigZag

Индикатор AutoFibo - это усовершенствованный инструмент для определения коррекции Фибоначчи, который автоматически строит уровни Фибоначчи на основе паттерна Зигзаг. Этот индикатор предназначен для того, чтобы помочь трейдерам быстро определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления на трендовых рынках.

Value Area Retracement Volume Indicator Value Area Retracement Volume Indicator

Индикатор Value Area Retracement - это мощный инструмент, основанный на профиле объема и предназначенный для определения ключевых торговых уровней - контрольной точки (POC), высокой зоны стоимости (VAH), низкой зоны стоимости (VAL) и профильных максимумов/минимумов - на различных таймфреймах. Он помогает трейдерам обнаружить потенциальные возможности отката к POC, зонам прорыва и зонам стоимости, что делает его полезным для внутридневной, свинговой и позиционной торговли.

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Economic Calendar CSV Economic Calendar CSV

Этот скрипт сохраняет заранее определенный набор экономических событий из встроенного экономического календаря MetaTrader в CSV-файл.