Этот эксперт - система, которая поможет любому трейдеру легко и просто составить сетку ордеров (без мартингейла, с мартингейлом или с полным мартингейлом).

Пожалуйста, проведите тест, чтобы найти свои настройки.

Настройки по умолчанию нужны только для того, чтобы получить представление о том, как работает эксперт.

Эксперт может выставлять ордера по сетке или против сетки.

Вы можете настроить эксперта на работу в режиме хеджирования, если потери велики.

Система использует высокорискованную стратегию. Лучше сначала протестировать ее на демо-счете.







