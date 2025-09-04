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MT5-BuildYourGridEA - эксперт для MetaTrader 5
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Этот эксперт - система, которая поможет любому трейдеру легко и просто составить сетку ордеров (без мартингейла, с мартингейлом или с полным мартингейлом).
Пожалуйста, проведите тест, чтобы найти свои настройки.
Настройки по умолчанию нужны только для того, чтобы получить представление о том, как работает эксперт.
Эксперт может выставлять ордера по сетке или против сетки.
Вы можете настроить эксперта на работу в режиме хеджирования, если потери велики.
Система использует высокорискованную стратегию. Лучше сначала протестировать ее на демо-счете.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/62248
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