AutoFibo indicator of two last swings based on ZigZag - Indikator für den MetaTrader 5
- 154
Merkmale:
- Automatische Fibonacci-Levels: Der Indikator zeichnet dynamisch Fibonacci-Retracement-Linien auf der Grundlage der jüngsten ZigZag-Hochs und -Tiefs, was eine klare Sicht auf potenzielle Umkehrpunkte ermöglicht.
- Dynamische und statische Fibonacci-Optionen: Die Benutzer können zwischen dynamischen und statischen Fibonacci-Retracement-Levels wählen. Die dynamischen Niveaus werden kontinuierlich auf der Grundlage der letzten ZigZag-Punkte aktualisiert, während die statischen Niveaus auf dem vorherigen signifikanten Hoch oder Tief fixiert bleiben.
- Anpassbares Erscheinungsbild: Sie können die Farbe, den Stil und die Breite der Fibonacci-Linien sowohl für die dynamischen als auch für die statischen Niveaus anpassen und so die Visualisierung an verschiedene Chart-Hintergründe und Stile anpassen.
- Optimiert für MetaTrader 5: Der Indikator nutzt die Vorteile der grafischen Objektverarbeitung von MT5 voll aus und bietet eine nahtlose und effiziente Charting-Erfahrung.
Parameter:
- ZigZag-Einstellungen ( ExtDepth , ExtDeviation , ExtBackstep ): Passen Sie die Empfindlichkeit des ZigZag-Musters an, um mehr oder weniger Kursschwankungen zu erfassen.
- Dynamische Fibonacci-Einstellungen: Passen Sie die Farbe, den Linienstil und die Breite der dynamischen Fibonacci-Retracement-Linien an.
- Statische Fibonacci-Einstellungen: Passen Sie das Aussehen der statischen Fibonacci-Linien an, die auf dem zweitjüngsten ZigZag-Hoch/Tief basieren.
Anwendung: Der AutoFibo-Indikator ist ideal für Trendfolge- und Umkehrhandelsstrategien. Durch die Überlagerung von Fibonacci-Levels mit dem ZigZag-Muster ermöglicht er Händlern eine visuelle Bewertung von Retracement-Levels und potenziellen Einstiegs-/Ausstiegspunkten. Dieser Indikator kann auf verschiedenen Zeitrahmen verwendet werden, was ihn sowohl für den Intraday- als auch für den langfristigen Handel vielseitig einsetzbar macht.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/53041
