Der Value Area Retracement-Indikator ist ein leistungsfähiges, auf Volumenprofilen basierendes Tool zur Identifizierung wichtiger Handelsniveaus - Point of Control (POC), Value Area High (VAH), Value Area Low (VAL) und Profile High/Low - über verschiedene Zeitrahmen hinweg. Es hilft Händlern, potenzielle Retracement-Gelegenheiten zum POC, zu Ausbruchszonen und Value Areas zu erkennen, was es für den Intraday-, Swing- und Positionshandel nützlich macht.

Der WeekDays-Indikator zeigt den Wochentag, die Jahreswoche, den Tag des Jahres oder den Balkenindex im Datenfenster und optional in den Beschriftungen im Diagramm an.