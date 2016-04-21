Ursprünglicher Autor:

traderak20, basiert auf iUniMA.mq5 by Integer

Der iUniMA MTF Indikator erlaubt dem Benutzer unterschiedliche Typen von Gleitenden Durchschnitten (SMA, EMA, SMMA, LWMA, AMA, DEMA, TEMA, FRAMA, and VIDYA) auszuwählen. Er kann auf alle Zeiteinheiten angewendet werden, höher oder tiefer als die des aktuellen Charts.

Im Vergleich zum originalen iUniMA Indikator ist die einzige zusätzliche Einstellung die zweite Zeiteinheit als Eingabe für die Berechnungen. Wenn der Indikator auf eine niedrigere Zeiteinheit als die des aktuellen Charts angewendet wird, ist es nicht möglich, alle Werte anzuzeigen. In diesem Fall wird der Indikator in Abhängigkeit des gewählten angewendeten Kurstyps einen anderen Ansatz verwenden um die bestmöglichen Werte zu liefern.



Zwei Beispiele:



timeframe_1=5 Minuten, timeframe_2=1 Minute, berechnet auf Basis der Close Kursreihe:

Für einen beliebigen Balken auf timeframe_1 wird der Indikator den letzten Balken von timeframe_2 anzeigen dessen Schlusszeitpunkt vor dem Schlusszeitpunkt des Balkens auf timeframe_1 liegt oder diesem entspricht. Das gilt für alle Balken die geschlossen sind und für den laufenden Balken der noch offen ist.

timeframe_1=5 Minuten, timeframe_2=1 Minute, berechnet auf Basis der Open Kursreihe:

Für einen beliebigen Balken auf timeframe_1 wird der Indikator den letzten Balken von timeframe_2 anzeigen dessen Eröffnungszeitpunkt vor dem Eröffnungszeitpunkt des Balkens auf timeframe_1 liegt oder diesem entspricht. Das gilt für alle Balken die geschlossen sind und für den laufenden Balken der noch offen ist. Die Logik dahinter ist dass Sie - sofern sie Ihre Indikatoren auf den Eröffnungskursen der Balken berechnen lassen - wohl auch handeln sobald ein neuer Balken eröffnet. In diesem Fall, bei Eröffnung eines neuen 5-Minuten-Balkens, ist nur der Eröffnungskurs des ersten der fünf 1-Minuten-Balken bekannt, die der 5-Minuten-Balken beinhaltet. Die Eröffnungskurse des zweiten bis fünften 1-Minuten-Balkens werden daher für die Berechnung ignoriert.



Sie können jede Zeiteinheit mit einer beliebigen anderen kombinieren, sogar wenn sie nicht synchron sind. Zum Beispiel timeframe_1 = 5 Minuten und timeframe_2 = 12 Minuten. Der Indikator wird sicherstellen dass sie synchronisiert bleiben. Dies funktioniert genauso wie im Beispiel oben beschrieben .

Siehe auch MACD Histogram MTF MC Indikator für eine visuelle Erläuterung in einem Excel Sheet.

Wenn Sie die Zeiteinheit wechseln, warten Sie bitte einige Sekunden bis die Kursdaten geladen sind. Wird der Indikator nicht dargestellt, aktualisieren Sie den Chart manuell.

Sehen Sie sich den Quellcode an um Fehlermeldungen ein/aus zu schalten:

bool ShowErrorMessages= false ;

Abbildung:





Update-Historie:

2010 09 26: v03

Anzeige der Werte von Zeiteinheiten kleiner als die des aktuellen Charts verbessert

Setzen von buffers auf EMPTY_VALUE anstatt 0 nach: if(convertedTime<tempTimeArray_TF2[0]);

Codeoptimierung

PLOT_DRAW_BEGIN aus OnInit() entfernt- geerbt von single timeframe Indikator

ArraySetAsSeries von buffers und arrays nach OnInit() verschoben

2010 08 28: v02