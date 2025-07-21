Wie verwende ich EA Enslaver
Wie verwende ich EA Enslaver

21 Juli 2025, 10:59
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
Hier ist die Anleitung zur Installation, Konfiguration und Nutzung von EA Enslaver.

Set-Dateien zur Konfiguration von EA Enslaver herunterladen  - LINK 

Bitte beachten: Ich aktualisiere die Konfigurationsdateien alle 6 Monate. Das nächste Update erfolgt am 15. Dezember 2025.

Signal „1 Trade“https://www.mql5.com/en/signals/2317814?source=Site+Signals+My

Signal „3 Trades“https://www.mql5.com/en/signals/2320627?source=Site+Signals+My

Videoanleitung zur Installation und Einrichtung von Enslaver EA:



RISIKOANPASSUNG – TRADING MIT 1 TRADE:

  • Für den privaten Gebrauch – setze die Variable „N deposit units to increase“ auf „1000“

  • Für Prop-Firm-Trading – setze die Variable „N deposit units to increase“ auf „3000“

RISIKOANPASSUNG – TRADING MIT 3 TRADES:

  • Für den privaten Gebrauch – setze die Variable „N deposit units to increase“ auf „3000“

  • Für Prop-Firm-Trading – setze die Variable „N deposit units to increase“ auf „6000“



