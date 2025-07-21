Wie verwende ich EA Enslaver

Hier ist die Anleitung zur Installation, Konfiguration und Nutzung von EA Enslaver.
Set-Dateien zur Konfiguration von EA Enslaver herunterladen - LINK
Bitte beachten: Ich aktualisiere die Konfigurationsdateien alle 6 Monate. Das nächste Update erfolgt am 15. Dezember 2025.
Signal „1 Trade“ – https://www.mql5.com/en/signals/2317814?source=Site+Signals+My
Signal „3 Trades“ – https://www.mql5.com/en/signals/2320627?source=Site+Signals+My
Videoanleitung zur Installation und Einrichtung von Enslaver EA:
RISIKOANPASSUNG – TRADING MIT 1 TRADE:
-
Für den privaten Gebrauch – setze die Variable „N deposit units to increase“ auf „1000“
-
Für Prop-Firm-Trading – setze die Variable „N deposit units to increase“ auf „3000“
RISIKOANPASSUNG – TRADING MIT 3 TRADES:
-
Für den privaten Gebrauch – setze die Variable „N deposit units to increase“ auf „3000“
-
Für Prop-Firm-Trading – setze die Variable „N deposit units to increase“ auf „6000“
My Telegram group - link
My Youtube channel - link