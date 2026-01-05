- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
25
盈利交易:
18 (72.00%)
亏损交易:
7 (28.00%)
最好交易:
12.20 USD
最差交易:
-11.70 USD
毛利:
82.42 USD (611 pips)
毛利亏损:
-36.66 USD (316 pips)
最大连续赢利:
7 (37.60 USD)
最大连续盈利:
37.60 USD (7)
夏普比率:
0.33
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
47 分钟
采收率:
1.80
长期交易:
7 (28.00%)
短期交易:
18 (72.00%)
利润因子:
2.25
预期回报:
1.83 USD
平均利润:
4.58 USD
平均损失:
-5.24 USD
最大连续失误:
3 (-25.36 USD)
最大连续亏损:
-25.36 USD (3)
每月增长:
45.76%
算法交易:
40%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
25.36 USD (20.14%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|Step Index
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|Step Index
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|Step Index
|295
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
