Trades insgesamt:
25
Gewinntrades:
18 (72.00%)
Verlusttrades:
7 (28.00%)
Bester Trade:
12.20 USD
Schlechtester Trade:
-11.70 USD
Bruttoprofit:
82.42 USD (611 pips)
Bruttoverlust:
-36.66 USD (316 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (37.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
37.60 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
47 Minuten
Erholungsfaktor:
1.80
Long-Positionen:
7 (28.00%)
Short-Positionen:
18 (72.00%)
Profit-Faktor:
2.25
Mathematische Gewinnerwartung:
1.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-25.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.36 USD (3)
Wachstum pro Monat :
45.76%
Algo-Trading:
40%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
25.36 USD (20.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|Step Index
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|Step Index
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|Step Index
|295
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
Bester Trade: +12.20 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +37.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.36 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DerivBVI-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
