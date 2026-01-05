- 成長
- ドローダウン
トレード:
25
利益トレード:
18 (72.00%)
損失トレード:
7 (28.00%)
ベストトレード:
12.20 USD
最悪のトレード:
-11.70 USD
総利益:
82.42 USD (611 pips)
総損失:
-36.66 USD (316 pips)
最大連続の勝ち:
7 (37.60 USD)
最大連続利益:
37.60 USD (7)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
47 分
リカバリーファクター:
1.80
長いトレード:
7 (28.00%)
短いトレード:
18 (72.00%)
プロフィットファクター:
2.25
期待されたペイオフ:
1.83 USD
平均利益:
4.58 USD
平均損失:
-5.24 USD
最大連続の負け:
3 (-25.36 USD)
最大連続損失:
-25.36 USD (3)
月間成長:
45.76%
アルゴリズム取引:
40%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
25.36 USD (20.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|Step Index
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|Step Index
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|Step Index
|295
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.20 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +37.60 USD
最大連続損失: -25.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DerivBVI-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
