- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
25
Negociações com lucro:
18 (72.00%)
Negociações com perda:
7 (28.00%)
Melhor negociação:
12.20 USD
Pior negociação:
-11.70 USD
Lucro bruto:
82.42 USD (611 pips)
Perda bruta:
-36.66 USD (316 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (37.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
37.60 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
47 minutos
Fator de recuperação:
1.80
Negociações longas:
7 (28.00%)
Negociações curtas:
18 (72.00%)
Fator de lucro:
2.25
Valor esperado:
1.83 USD
Lucro médio:
4.58 USD
Perda média:
-5.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-25.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.36 USD (3)
Crescimento mensal:
45.76%
Algotrading:
40%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
25.36 USD (20.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|Step Index
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|Step Index
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|Step Index
|295
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.20 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +37.60 USD
Máxima perda consecutiva: -25.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DerivBVI-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários