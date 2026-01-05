- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
18 (72.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (28.00%)
En iyi işlem:
12.20 USD
En kötü işlem:
-11.70 USD
Brüt kâr:
82.42 USD (611 pips)
Brüt zarar:
-36.66 USD (316 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (37.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.60 USD (7)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
1.80
Alış işlemleri:
7 (28.00%)
Satış işlemleri:
18 (72.00%)
Kâr faktörü:
2.25
Beklenen getiri:
1.83 USD
Ortalama kâr:
4.58 USD
Ortalama zarar:
-5.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-25.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.36 USD (3)
Aylık büyüme:
45.76%
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
25.36 USD (20.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Step Index
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Step Index
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Step Index
|295
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.20 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +37.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivBVI-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok