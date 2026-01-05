- Прирост
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
18 (72.00%)
Убыточных трейдов:
7 (28.00%)
Лучший трейд:
12.20 USD
Худший трейд:
-11.70 USD
Общая прибыль:
82.42 USD (611 pips)
Общий убыток:
-36.66 USD (316 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (37.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.60 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
47 минут
Фактор восстановления:
1.80
Длинных трейдов:
7 (28.00%)
Коротких трейдов:
18 (72.00%)
Профит фактор:
2.25
Мат. ожидание:
1.83 USD
Средняя прибыль:
4.58 USD
Средний убыток:
-5.24 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-25.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.36 USD (3)
Прирост в месяц:
45.76%
Алготрейдинг:
40%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
25.36 USD (20.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|Step Index
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|Step Index
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|Step Index
|295
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
Лучший трейд: +12.20 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +37.60 USD
Макс. убыток в серии: -25.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DerivBVI-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
