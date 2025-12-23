- 成长
交易:
111
盈利交易:
79 (71.17%)
亏损交易:
32 (28.83%)
最好交易:
3.30 USD
最差交易:
-6.46 USD
毛利:
44.02 USD (3 289 pips)
毛利亏损:
-31.43 USD (2 118 pips)
最大连续赢利:
11 (5.03 USD)
最大连续盈利:
6.84 USD (10)
夏普比率:
0.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
17.10%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.16
长期交易:
54 (48.65%)
短期交易:
57 (51.35%)
利润因子:
1.40
预期回报:
0.11 USD
平均利润:
0.56 USD
平均损失:
-0.98 USD
最大连续失误:
5 (-10.82 USD)
最大连续亏损:
-10.82 USD (5)
每月增长:
19.24%
年度预测:
233.47%
算法交易:
32%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10.82 USD (17.14%)
相对跌幅:
结余:
17.14% (10.82 USD)
净值:
7.65% (5.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURGBP
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURGBP
|13
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURGBP
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.30 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +5.03 USD
最大连续亏损: -10.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|0.57 × 21
|
Pepperstone-Edge12
|0.58 × 144
|
ICMarketsSC-Live07
|0.80 × 106
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 12
|
ICMarkets-Live22
|1.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live26
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.64 × 22
|
Alpari-Pro.ECN
|4.88 × 34
|
ICMarketsSC-Live04
|5.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|5.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-6
|5.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|7.60 × 30
|
FXCM-USDReal04
|8.00 × 3
|
FTT-Asia
|10.94 × 52
