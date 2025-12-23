SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Algo111
Kamal Bharunt

Algo111

Kamal Bharunt
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 27%
Pepperstone-Edge12
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
116
Gewinntrades:
83 (71.55%)
Verlusttrades:
33 (28.45%)
Bester Trade:
3.30 USD
Schlechtester Trade:
-6.46 USD
Bruttoprofit:
45.99 USD (3 459 pips)
Bruttoverlust:
-32.08 USD (2 176 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (5.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6.84 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
25.62%
Letzter Trade:
31 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.29
Long-Positionen:
58 (50.00%)
Short-Positionen:
58 (50.00%)
Profit-Faktor:
1.43
Mathematische Gewinnerwartung:
0.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-10.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.82 USD (5)
Wachstum pro Monat :
19.13%
Jahresprognose:
232.14%
Algo-Trading:
33%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
10.82 USD (17.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.14% (10.82 USD)
Kapital:
7.65% (5.55 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURGBP 112
EURUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURGBP 15
EURUSD -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURGBP 1.7K
EURUSD -35
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3.30 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.82 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 2
Pepperstone-Edge12
0.54 × 231
ICMarketsSC-Live24
0.57 × 21
ICMarketsSC-Live26
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live07
0.80 × 106
ATCBrokers-Live 1
1.00 × 12
Coinexx-Demo
1.00 × 1
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
ICMarkets-Live22
1.60 × 30
TickmillUK-Live03
2.00 × 2
Exness-Real8
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
3.64 × 22
RoboForex-ProCent-4
4.08 × 12
GlobalPrime-Live
4.50 × 2
Alpari-Pro.ECN
4.88 × 34
ICMarketsSC-Live04
5.50 × 2
PrimusMarkets-Live-6
5.50 × 2
noch 8 ...
Keine Bewertungen
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.13% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Algo111
30 USD pro Monat
27%
0
0
USD
74
USD
19
33%
116
71%
100%
1.43
0.12
USD
17%
1:200
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.