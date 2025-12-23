Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live05 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 2 FusionMarkets-Demo 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.10 × 10 ICMarketsSC-Live19 0.25 × 8 ICMarketsSC-Live20 0.50 × 2 Pepperstone-Edge12 0.54 × 231 ICMarketsSC-Live24 0.57 × 21 ICMarketsSC-Live26 0.67 × 9 ICMarketsSC-Live07 0.80 × 106 ATCBrokers-Live 1 1.00 × 12 Coinexx-Demo 1.00 × 1 GoMarkets-Real 10 1.50 × 8 ICMarkets-Live22 1.60 × 30 TickmillUK-Live03 2.00 × 2 Exness-Real8 2.00 × 1 AdmiralMarkets-Live3 3.64 × 22 RoboForex-ProCent-4 4.08 × 12 GlobalPrime-Live 4.50 × 2 Alpari-Pro.ECN 4.88 × 34 ICMarketsSC-Live04 5.50 × 2 PrimusMarkets-Live-6 5.50 × 2 noch 8 ...