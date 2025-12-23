SeñalesSecciones
Kamal Bharunt

Algo111

Kamal Bharunt
0 comentarios
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 27%
Pepperstone-Edge12
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
116
Transacciones Rentables:
83 (71.55%)
Transacciones Irrentables:
33 (28.45%)
Mejor transacción:
3.30 USD
Peor transacción:
-6.46 USD
Beneficio Bruto:
45.99 USD (3 459 pips)
Pérdidas Brutas:
-32.08 USD (2 176 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (5.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6.84 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
25.62%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.29
Transacciones Largas:
58 (50.00%)
Transacciones Cortas:
58 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.43
Beneficio Esperado:
0.12 USD
Beneficio medio:
0.55 USD
Pérdidas medias:
-0.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-10.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.82 USD (5)
Crecimiento al mes:
19.13%
Pronóstico anual:
232.14%
Trading algorítmico:
33%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
10.82 USD (17.14%)
Reducción relativa:
De balance:
17.14% (10.82 USD)
De fondos:
7.65% (5.55 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURGBP 112
EURUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURGBP 15
EURUSD -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURGBP 1.7K
EURUSD -35
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.30 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +5.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 2
Pepperstone-Edge12
0.54 × 231
ICMarketsSC-Live24
0.57 × 21
ICMarketsSC-Live26
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live07
0.80 × 106
ATCBrokers-Live 1
1.00 × 12
Coinexx-Demo
1.00 × 1
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
ICMarkets-Live22
1.60 × 30
TickmillUK-Live03
2.00 × 2
Exness-Real8
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
3.64 × 22
RoboForex-ProCent-4
4.08 × 12
GlobalPrime-Live
4.50 × 2
Alpari-Pro.ECN
4.88 × 34
ICMarketsSC-Live04
5.50 × 2
PrimusMarkets-Live-6
5.50 × 2
otros 8...
No hay comentarios
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.13% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
