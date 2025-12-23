- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
116
利益トレード:
83 (71.55%)
損失トレード:
33 (28.45%)
ベストトレード:
3.30 USD
最悪のトレード:
-6.46 USD
総利益:
45.99 USD (3 459 pips)
総損失:
-32.08 USD (2 176 pips)
最大連続の勝ち:
11 (5.03 USD)
最大連続利益:
6.84 USD (10)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
25.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.29
長いトレード:
58 (50.00%)
短いトレード:
58 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.43
期待されたペイオフ:
0.12 USD
平均利益:
0.55 USD
平均損失:
-0.97 USD
最大連続の負け:
5 (-10.82 USD)
最大連続損失:
-10.82 USD (5)
月間成長:
19.13%
年間予想:
232.14%
アルゴリズム取引:
33%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10.82 USD (17.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.14% (10.82 USD)
エクイティによる:
7.65% (5.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURGBP
|112
|EURUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURGBP
|15
|EURUSD
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURGBP
|1.7K
|EURUSD
|-35
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.30 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +5.03 USD
最大連続損失: -10.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.54 × 231
|
ICMarketsSC-Live24
|0.57 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live07
|0.80 × 106
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 12
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
ICMarkets-Live22
|1.60 × 30
|
TickmillUK-Live03
|2.00 × 2
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.64 × 22
|
RoboForex-ProCent-4
|4.08 × 12
|
GlobalPrime-Live
|4.50 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|4.88 × 34
|
ICMarketsSC-Live04
|5.50 × 2
|
PrimusMarkets-Live-6
|5.50 × 2
レビューなし
