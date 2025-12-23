- Прирост
Всего трейдов:
111
Прибыльных трейдов:
79 (71.17%)
Убыточных трейдов:
32 (28.83%)
Лучший трейд:
3.30 USD
Худший трейд:
-6.46 USD
Общая прибыль:
44.02 USD (3 289 pips)
Общий убыток:
-31.43 USD (2 118 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (5.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.84 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
17.10%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.16
Длинных трейдов:
54 (48.65%)
Коротких трейдов:
57 (51.35%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
0.11 USD
Средняя прибыль:
0.56 USD
Средний убыток:
-0.98 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-10.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.82 USD (5)
Прирост в месяц:
19.24%
Годовой прогноз:
233.47%
Алготрейдинг:
32%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.82 USD (17.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.14% (10.82 USD)
По эквити:
7.65% (5.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURGBP
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURGBP
|13
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURGBP
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Лучший трейд: +3.30 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +5.03 USD
Макс. убыток в серии: -10.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|0.57 × 21
|
Pepperstone-Edge12
|0.58 × 144
|
ICMarketsSC-Live07
|0.80 × 106
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 12
|
ICMarkets-Live22
|1.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live26
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.64 × 22
|
Alpari-Pro.ECN
|4.88 × 34
|
ICMarketsSC-Live04
|5.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|5.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-6
|5.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|7.60 × 30
|
FXCM-USDReal04
|8.00 × 3
|
FTT-Asia
|10.94 × 52
