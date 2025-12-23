СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Algo111
Kamal Bharunt

Algo111

Kamal Bharunt
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 25%
Pepperstone-Edge12
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
111
Прибыльных трейдов:
79 (71.17%)
Убыточных трейдов:
32 (28.83%)
Лучший трейд:
3.30 USD
Худший трейд:
-6.46 USD
Общая прибыль:
44.02 USD (3 289 pips)
Общий убыток:
-31.43 USD (2 118 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (5.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.84 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
17.10%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.16
Длинных трейдов:
54 (48.65%)
Коротких трейдов:
57 (51.35%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
0.11 USD
Средняя прибыль:
0.56 USD
Средний убыток:
-0.98 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-10.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.82 USD (5)
Прирост в месяц:
19.24%
Годовой прогноз:
233.47%
Алготрейдинг:
32%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.82 USD (17.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.14% (10.82 USD)
По эквити:
7.65% (5.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURGBP 111
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURGBP 13
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURGBP 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.30 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +5.03 USD
Макс. убыток в серии: -10.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.57 × 21
Pepperstone-Edge12
0.58 × 144
ICMarketsSC-Live07
0.80 × 106
Coinexx-Demo
1.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
1.00 × 12
ICMarkets-Live22
1.30 × 10
ICMarketsSC-Live26
2.00 × 1
TickmillUK-Live03
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
3.64 × 22
Alpari-Pro.ECN
4.88 × 34
ICMarketsSC-Live04
5.00 × 1
GlobalPrime-Live
5.00 × 1
PrimusMarkets-Live-6
5.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
7.60 × 30
FXCM-USDReal04
8.00 × 3
FTT-Asia
10.94 × 52
еще 1...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.13% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Algo111
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
73
USD
19
32%
111
71%
100%
1.40
0.11
USD
17%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.