SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Algo111
Kamal Bharunt

Algo111

Kamal Bharunt
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 26%
Pepperstone-Edge12
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
110
Bénéfice trades:
79 (71.81%)
Perte trades:
31 (28.18%)
Meilleure transaction:
3.30 USD
Pire transaction:
-6.46 USD
Bénéfice brut:
44.02 USD (3 289 pips)
Perte brute:
-30.39 USD (2 045 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (5.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6.84 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
17.10%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.26
Longs trades:
54 (49.09%)
Courts trades:
56 (50.91%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
0.12 USD
Bénéfice moyen:
0.56 USD
Perte moyenne:
-0.98 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-10.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-10.82 USD (5)
Croissance mensuelle:
20.95%
Prévision annuelle:
254.20%
Algo trading:
32%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
10.82 USD (17.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.14% (10.82 USD)
Par fonds propres:
7.13% (5.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.30 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +5.03 USD
Perte consécutive maximale: -10.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.57 × 21
Pepperstone-Edge12
0.58 × 144
ICMarketsSC-Live07
0.80 × 106
Coinexx-Demo
1.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
1.00 × 12
ICMarkets-Live22
1.30 × 10
ICMarketsSC-Live26
2.00 × 1
TickmillUK-Live03
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
3.64 × 22
Alpari-Pro.ECN
4.88 × 34
ICMarketsSC-Live04
5.00 × 1
GlobalPrime-Live
5.00 × 1
PrimusMarkets-Live-6
5.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
7.60 × 30
FXCM-USDReal04
8.00 × 3
FTT-Asia
10.94 × 52
1 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.13% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Algo111
30 USD par mois
26%
0
0
USD
74
USD
19
32%
110
71%
100%
1.44
0.12
USD
17%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.