트레이드:
179
이익 거래:
121 (67.59%)
손실 거래:
58 (32.40%)
최고의 거래:
3.30 USD
최악의 거래:
-6.46 USD
총 수익:
59.49 USD (4 879 pips)
총 손실:
-41.12 USD (3 086 pips)
연속 최대 이익:
11 (5.03 USD)
연속 최대 이익:
6.84 USD (10)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
45.82%
최대 입금량:
25.62%
최근 거래:
29 분 전
주별 거래 수:
61
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.70
롱(주식매수):
104 (58.10%)
숏(주식차입매도):
75 (41.90%)
수익 요인:
1.45
기대수익:
0.10 USD
평균 이익:
0.49 USD
평균 손실:
-0.71 USD
연속 최대 손실:
5 (-10.82 USD)
연속 최대 손실:
-10.82 USD (5)
월별 성장률:
7.51%
연간 예측:
91.15%
Algo 트레이딩:
31%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
10.82 USD (17.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.14% (10.82 USD)
자본금별:
7.65% (5.55 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURGBP
|114
|EURUSD
|65
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURGBP
|15
|EURUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURGBP
|1.5K
|EURUSD
|659
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.30 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +5.03 USD
연속 최대 손실: -10.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.54 × 231
|
ICMarketsSC-Live24
|0.57 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live07
|0.80 × 106
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 12
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
ICMarkets-Live22
|1.60 × 30
|
TickmillUK-Live03
|2.00 × 2
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.64 × 22
|
RoboForex-ProCent-4
|4.08 × 12
|
GlobalPrime-Live
|4.50 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|4.88 × 34
|
ICMarketsSC-Live04
|5.50 × 2
|
PrimusMarkets-Live-6
|5.50 × 2
