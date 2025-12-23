리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live05 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 2 FusionMarkets-Demo 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.10 × 10 ICMarketsSC-Live19 0.25 × 8 ICMarketsSC-Live20 0.50 × 2 Pepperstone-Edge12 0.54 × 231 ICMarketsSC-Live24 0.57 × 21 ICMarketsSC-Live26 0.67 × 9 ICMarketsSC-Live07 0.80 × 106 ATCBrokers-Live 1 1.00 × 12 Coinexx-Demo 1.00 × 1 GoMarkets-Real 10 1.50 × 8 ICMarkets-Live22 1.60 × 30 TickmillUK-Live03 2.00 × 2 Exness-Real8 2.00 × 1 AdmiralMarkets-Live3 3.64 × 22 RoboForex-ProCent-4 4.08 × 12 GlobalPrime-Live 4.50 × 2 Alpari-Pro.ECN 4.88 × 34 ICMarketsSC-Live04 5.50 × 2 PrimusMarkets-Live-6 5.50 × 2 8 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오