- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
110
Profit Trade:
79 (71.81%)
Loss Trade:
31 (28.18%)
Best Trade:
3.30 USD
Worst Trade:
-6.46 USD
Profitto lordo:
44.02 USD (3 289 pips)
Perdita lorda:
-30.39 USD (2 045 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (5.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.84 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.07%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.26
Long Trade:
54 (49.09%)
Short Trade:
56 (50.91%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
0.56 USD
Perdita media:
-0.98 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-10.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.82 USD (5)
Crescita mensile:
20.95%
Previsione annuale:
254.20%
Algo trading:
32%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
10.82 USD (17.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.14% (10.82 USD)
Per equità:
6.98% (5.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.30 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +5.03 USD
Massima perdita consecutiva: -10.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|0.57 × 21
|
Pepperstone-Edge12
|0.58 × 144
|
ICMarketsSC-Live07
|0.80 × 106
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 12
|
ICMarkets-Live22
|1.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live26
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.64 × 22
|
Alpari-Pro.ECN
|4.88 × 34
|
ICMarketsSC-Live04
|5.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|5.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-6
|5.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|7.60 × 30
|
FXCM-USDReal04
|8.00 × 3
|
FTT-Asia
|10.94 × 52
1 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
26%
0
0
USD
USD
74
USD
USD
19
32%
110
71%
100%
1.44
0.12
USD
USD
17%
1:200