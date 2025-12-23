SegnaliSezioni
Kamal Bharunt

Algo111

Kamal Bharunt
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 26%
Pepperstone-Edge12
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
110
Profit Trade:
79 (71.81%)
Loss Trade:
31 (28.18%)
Best Trade:
3.30 USD
Worst Trade:
-6.46 USD
Profitto lordo:
44.02 USD (3 289 pips)
Perdita lorda:
-30.39 USD (2 045 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (5.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.84 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.07%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.26
Long Trade:
54 (49.09%)
Short Trade:
56 (50.91%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
0.56 USD
Perdita media:
-0.98 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-10.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.82 USD (5)
Crescita mensile:
20.95%
Previsione annuale:
254.20%
Algo trading:
32%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
10.82 USD (17.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.14% (10.82 USD)
Per equità:
6.98% (5.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.30 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +5.03 USD
Massima perdita consecutiva: -10.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.57 × 21
Pepperstone-Edge12
0.58 × 144
ICMarketsSC-Live07
0.80 × 106
Coinexx-Demo
1.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
1.00 × 12
ICMarkets-Live22
1.30 × 10
ICMarketsSC-Live26
2.00 × 1
TickmillUK-Live03
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
3.64 × 22
Alpari-Pro.ECN
4.88 × 34
ICMarketsSC-Live04
5.00 × 1
GlobalPrime-Live
5.00 × 1
PrimusMarkets-Live-6
5.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
7.60 × 30
FXCM-USDReal04
8.00 × 3
FTT-Asia
10.94 × 52
1 più
Non ci sono recensioni
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.13% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Algo111
30USD al mese
26%
0
0
USD
74
USD
19
32%
110
71%
100%
1.44
0.12
USD
17%
1:200
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.