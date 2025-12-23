- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
116
Negociações com lucro:
83 (71.55%)
Negociações com perda:
33 (28.45%)
Melhor negociação:
3.30 USD
Pior negociação:
-6.46 USD
Lucro bruto:
45.99 USD (3 459 pips)
Perda bruta:
-32.08 USD (2 176 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (5.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.84 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
25.62%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.29
Negociações longas:
58 (50.00%)
Negociações curtas:
58 (50.00%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
0.12 USD
Lucro médio:
0.55 USD
Perda média:
-0.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-10.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.82 USD (5)
Crescimento mensal:
19.13%
Previsão anual:
232.14%
Algotrading:
33%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10.82 USD (17.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.14% (10.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.65% (5.55 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURGBP
|112
|EURUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURGBP
|15
|EURUSD
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURGBP
|1.7K
|EURUSD
|-35
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.30 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +5.03 USD
Máxima perda consecutiva: -10.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.54 × 231
|
ICMarketsSC-Live24
|0.57 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live07
|0.80 × 106
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 12
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
ICMarkets-Live22
|1.60 × 30
|
TickmillUK-Live03
|2.00 × 2
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.64 × 22
|
RoboForex-ProCent-4
|4.08 × 12
|
GlobalPrime-Live
|4.50 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|4.88 × 34
|
ICMarketsSC-Live04
|5.50 × 2
|
PrimusMarkets-Live-6
|5.50 × 2
Sem comentários
