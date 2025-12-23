SinaisSeções
Kamal Bharunt

Algo111

Kamal Bharunt
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 27%
Pepperstone-Edge12
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
116
Negociações com lucro:
83 (71.55%)
Negociações com perda:
33 (28.45%)
Melhor negociação:
3.30 USD
Pior negociação:
-6.46 USD
Lucro bruto:
45.99 USD (3 459 pips)
Perda bruta:
-32.08 USD (2 176 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (5.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.84 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
25.62%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.29
Negociações longas:
58 (50.00%)
Negociações curtas:
58 (50.00%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
0.12 USD
Lucro médio:
0.55 USD
Perda média:
-0.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-10.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.82 USD (5)
Crescimento mensal:
19.13%
Previsão anual:
232.14%
Algotrading:
33%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10.82 USD (17.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.14% (10.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.65% (5.55 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURGBP 112
EURUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURGBP 15
EURUSD -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURGBP 1.7K
EURUSD -35
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.30 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +5.03 USD
Máxima perda consecutiva: -10.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 2
Pepperstone-Edge12
0.54 × 231
ICMarketsSC-Live24
0.57 × 21
ICMarketsSC-Live26
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live07
0.80 × 106
ATCBrokers-Live 1
1.00 × 12
Coinexx-Demo
1.00 × 1
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
ICMarkets-Live22
1.60 × 30
TickmillUK-Live03
2.00 × 2
Exness-Real8
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
3.64 × 22
RoboForex-ProCent-4
4.08 × 12
GlobalPrime-Live
4.50 × 2
Alpari-Pro.ECN
4.88 × 34
ICMarketsSC-Live04
5.50 × 2
PrimusMarkets-Live-6
5.50 × 2
8 mais ...
Sem comentários
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.13% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
