SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Algo111
Kamal Bharunt

Algo111

Kamal Bharunt
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 26%
Pepperstone-Edge12
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
110
Kârla kapanan işlemler:
79 (71.81%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (28.18%)
En iyi işlem:
3.30 USD
En kötü işlem:
-6.46 USD
Brüt kâr:
44.02 USD (3 289 pips)
Brüt zarar:
-30.39 USD (2 045 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (5.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.84 USD (10)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.05%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.26
Alış işlemleri:
54 (49.09%)
Satış işlemleri:
56 (50.91%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
0.56 USD
Ortalama zarar:
-0.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-10.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.82 USD (5)
Aylık büyüme:
20.95%
Yıllık tahmin:
254.20%
Algo alım-satım:
32%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
10.82 USD (17.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.14% (10.82 USD)
Varlığa göre:
6.87% (5.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.30 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +5.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.57 × 21
Pepperstone-Edge12
0.58 × 144
ICMarketsSC-Live07
0.80 × 106
Coinexx-Demo
1.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
1.00 × 12
ICMarkets-Live22
1.30 × 10
ICMarketsSC-Live26
2.00 × 1
TickmillUK-Live03
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
3.64 × 22
Alpari-Pro.ECN
4.88 × 34
ICMarketsSC-Live04
5.00 × 1
GlobalPrime-Live
5.00 × 1
PrimusMarkets-Live-6
5.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
7.60 × 30
FXCM-USDReal04
8.00 × 3
FTT-Asia
10.94 × 52
1 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.13% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Algo111
Ayda 30 USD
26%
0
0
USD
74
USD
19
32%
110
71%
100%
1.44
0.12
USD
17%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.