İşlemler:
110
Kârla kapanan işlemler:
79 (71.81%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (28.18%)
En iyi işlem:
3.30 USD
En kötü işlem:
-6.46 USD
Brüt kâr:
44.02 USD (3 289 pips)
Brüt zarar:
-30.39 USD (2 045 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (5.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.84 USD (10)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.05%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.26
Alış işlemleri:
54 (49.09%)
Satış işlemleri:
56 (50.91%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
0.56 USD
Ortalama zarar:
-0.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-10.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.82 USD (5)
Aylık büyüme:
20.95%
Yıllık tahmin:
254.20%
Algo alım-satım:
32%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
10.82 USD (17.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.14% (10.82 USD)
Varlığa göre:
6.87% (5.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURGBP
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURGBP
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURGBP
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.30 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +5.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|0.57 × 21
|
Pepperstone-Edge12
|0.58 × 144
|
ICMarketsSC-Live07
|0.80 × 106
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 12
|
ICMarkets-Live22
|1.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live26
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.64 × 22
|
Alpari-Pro.ECN
|4.88 × 34
|
ICMarketsSC-Live04
|5.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|5.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-6
|5.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|7.60 × 30
|
FXCM-USDReal04
|8.00 × 3
|
FTT-Asia
|10.94 × 52
