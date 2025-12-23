信号部分
信号 / MetaTrader 4 / DumbTrader77
Alexander Jimmy Yantono

DumbTrader77

Alexander Jimmy Yantono
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 1 849%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 192
盈利交易:
894 (75.00%)
亏损交易:
298 (25.00%)
最好交易:
456.60 USD
最差交易:
-466.37 USD
毛利:
29 141.07 USD (414 660 pips)
毛利亏损:
-14 650.45 USD (304 452 pips)
最大连续赢利:
31 (889.91 USD)
最大连续盈利:
1 624.62 USD (21)
夏普比率:
0.17
交易活动:
70.56%
最大入金加载:
4.72%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
185
平均持有时间:
5 小时
采收率:
7.86
长期交易:
506 (42.45%)
短期交易:
686 (57.55%)
利润因子:
1.99
预期回报:
12.16 USD
平均利润:
32.60 USD
平均损失:
-49.16 USD
最大连续失误:
11 (-419.75 USD)
最大连续亏损:
-1 604.74 USD (8)
每月增长:
670.23%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 842.86 USD (24.42%)
相对跌幅:
结余:
33.05% (1 842.86 USD)
净值:
5.56% (236.40 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.fs 1000
GBPUSD.fs 68
USDJPY.fs 48
EURUSD.fs 38
AUDUSD.fs 28
CLR 5
USDCHF.fs 2
HAS-DEC 2
USDCAD.fs 1
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.fs 12K
GBPUSD.fs 360
USDJPY.fs 1.4K
EURUSD.fs 955
AUDUSD.fs -339
CLR 60
USDCHF.fs -27
HAS-DEC 0
USDCAD.fs -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.fs 92K
GBPUSD.fs 267
USDJPY.fs 12K
EURUSD.fs 7.2K
AUDUSD.fs -718
CLR 128
USDCHF.fs -203
HAS-DEC 7
USDCAD.fs -25
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +456.60 USD
最差交易: -466 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +889.91 USD
最大连续亏损: -419.75 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValburyAsiaFutures-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Trade mainly on XAU/USD and major forex currencies.

Trade on any timeframe opportunities
Feel free to ask 

没有评论
2025.12.24 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 08:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
