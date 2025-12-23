- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 192
盈利交易:
894 (75.00%)
亏损交易:
298 (25.00%)
最好交易:
456.60 USD
最差交易:
-466.37 USD
毛利:
29 141.07 USD (414 660 pips)
毛利亏损:
-14 650.45 USD (304 452 pips)
最大连续赢利:
31 (889.91 USD)
最大连续盈利:
1 624.62 USD (21)
夏普比率:
0.17
交易活动:
70.56%
最大入金加载:
4.72%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
185
平均持有时间:
5 小时
采收率:
7.86
长期交易:
506 (42.45%)
短期交易:
686 (57.55%)
利润因子:
1.99
预期回报:
12.16 USD
平均利润:
32.60 USD
平均损失:
-49.16 USD
最大连续失误:
11 (-419.75 USD)
最大连续亏损:
-1 604.74 USD (8)
每月增长:
670.23%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 842.86 USD (24.42%)
相对跌幅:
结余:
33.05% (1 842.86 USD)
净值:
5.56% (236.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|1000
|GBPUSD.fs
|68
|USDJPY.fs
|48
|EURUSD.fs
|38
|AUDUSD.fs
|28
|CLR
|5
|USDCHF.fs
|2
|HAS-DEC
|2
|USDCAD.fs
|1
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.fs
|12K
|GBPUSD.fs
|360
|USDJPY.fs
|1.4K
|EURUSD.fs
|955
|AUDUSD.fs
|-339
|CLR
|60
|USDCHF.fs
|-27
|HAS-DEC
|0
|USDCAD.fs
|-1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.fs
|92K
|GBPUSD.fs
|267
|USDJPY.fs
|12K
|EURUSD.fs
|7.2K
|AUDUSD.fs
|-718
|CLR
|128
|USDCHF.fs
|-203
|HAS-DEC
|7
|USDCAD.fs
|-25
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +456.60 USD
最差交易: -466 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +889.91 USD
最大连续亏损: -419.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValburyAsiaFutures-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Trade mainly on XAU/USD and major forex currencies.
Trade on any timeframe opportunities
Feel free to ask
没有评论
