Alexander Jimmy Yantono

DumbTrader77

Alexander Jimmy Yantono
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 1 691%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 160
Profit Trade:
871 (75.08%)
Loss Trade:
289 (24.91%)
Best Trade:
456.60 USD
Worst Trade:
-466.37 USD
Profitto lordo:
28 381.05 USD (399 257 pips)
Perdita lorda:
-14 251.43 USD (297 435 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (889.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 624.62 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.59%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
182
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
7.67
Long Trade:
496 (42.76%)
Short Trade:
664 (57.24%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
12.18 USD
Profitto medio:
32.58 USD
Perdita media:
-49.31 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-419.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 604.74 USD (8)
Crescita mensile:
802.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 842.86 USD (24.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.05% (1 842.86 USD)
Per equità:
1.53% (63.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.fs 971
GBPUSD.fs 68
USDJPY.fs 47
EURUSD.fs 38
AUDUSD.fs 26
CLR 5
USDCHF.fs 2
HAS-DEC 2
USDCAD.fs 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.fs 12K
GBPUSD.fs 360
USDJPY.fs 1.4K
EURUSD.fs 955
AUDUSD.fs -265
CLR 60
USDCHF.fs -27
HAS-DEC 0
USDCAD.fs -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.fs 83K
GBPUSD.fs 267
USDJPY.fs 12K
EURUSD.fs 7.2K
AUDUSD.fs -542
CLR 128
USDCHF.fs -203
HAS-DEC 7
USDCAD.fs -25
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +456.60 USD
Worst Trade: -466 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +889.91 USD
Massima perdita consecutiva: -419.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.23 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 08:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
