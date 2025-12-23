SinaisSeções
Alexander Jimmy Yantono

DumbTrader77

Alexander Jimmy Yantono
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 1 915%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 218
Negociações com lucro:
914 (75.04%)
Negociações com perda:
304 (24.96%)
Melhor negociação:
456.60 USD
Pior negociação:
-466.37 USD
Lucro bruto:
29 886.82 USD (420 894 pips)
Perda bruta:
-15 247.80 USD (310 734 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (889.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 624.62 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
70.69%
Depósito máximo carregado:
8.69%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
93
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
7.94
Negociações longas:
512 (42.04%)
Negociações curtas:
706 (57.96%)
Fator de lucro:
1.96
Valor esperado:
12.02 USD
Lucro médio:
32.70 USD
Perda média:
-50.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-419.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 604.74 USD (8)
Crescimento mensal:
646.75%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 842.86 USD (24.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.05% (1 842.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.41% (1 931.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.fs 1026
GBPUSD.fs 68
USDJPY.fs 48
EURUSD.fs 38
AUDUSD.fs 28
CLR 5
USDCHF.fs 2
HAS-DEC 2
USDCAD.fs 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.fs 12K
GBPUSD.fs 360
USDJPY.fs 1.4K
EURUSD.fs 955
AUDUSD.fs -339
CLR 60
USDCHF.fs -27
HAS-DEC 0
USDCAD.fs -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.fs 92K
GBPUSD.fs 267
USDJPY.fs 12K
EURUSD.fs 7.2K
AUDUSD.fs -718
CLR 128
USDCHF.fs -203
HAS-DEC 7
USDCAD.fs -25
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +456.60 USD
Pior negociação: -466 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +889.91 USD
Máxima perda consecutiva: -419.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValburyAsiaFutures-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Trade mainly on XAU/USD and major forex currencies.

Trade on any timeframe opportunities
Feel free to ask 

Sem comentários
2025.12.24 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 08:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
