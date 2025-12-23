- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 218
Negociações com lucro:
914 (75.04%)
Negociações com perda:
304 (24.96%)
Melhor negociação:
456.60 USD
Pior negociação:
-466.37 USD
Lucro bruto:
29 886.82 USD (420 894 pips)
Perda bruta:
-15 247.80 USD (310 734 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (889.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 624.62 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
70.69%
Depósito máximo carregado:
8.69%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
93
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
7.94
Negociações longas:
512 (42.04%)
Negociações curtas:
706 (57.96%)
Fator de lucro:
1.96
Valor esperado:
12.02 USD
Lucro médio:
32.70 USD
Perda média:
-50.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-419.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 604.74 USD (8)
Crescimento mensal:
646.75%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 842.86 USD (24.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.05% (1 842.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.41% (1 931.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|1026
|GBPUSD.fs
|68
|USDJPY.fs
|48
|EURUSD.fs
|38
|AUDUSD.fs
|28
|CLR
|5
|USDCHF.fs
|2
|HAS-DEC
|2
|USDCAD.fs
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.fs
|12K
|GBPUSD.fs
|360
|USDJPY.fs
|1.4K
|EURUSD.fs
|955
|AUDUSD.fs
|-339
|CLR
|60
|USDCHF.fs
|-27
|HAS-DEC
|0
|USDCAD.fs
|-1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.fs
|92K
|GBPUSD.fs
|267
|USDJPY.fs
|12K
|EURUSD.fs
|7.2K
|AUDUSD.fs
|-718
|CLR
|128
|USDCHF.fs
|-203
|HAS-DEC
|7
|USDCAD.fs
|-25
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +456.60 USD
Pior negociação: -466 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +889.91 USD
Máxima perda consecutiva: -419.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValburyAsiaFutures-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Trade mainly on XAU/USD and major forex currencies.
Trade on any timeframe opportunities
Feel free to ask
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
1 915%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
11
0%
1 218
75%
71%
1.96
12.02
USD
USD
44%
1:500