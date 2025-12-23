- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 218
利益トレード:
914 (75.04%)
損失トレード:
304 (24.96%)
ベストトレード:
456.60 USD
最悪のトレード:
-466.37 USD
総利益:
29 886.82 USD (420 894 pips)
総損失:
-15 247.80 USD (310 734 pips)
最大連続の勝ち:
31 (889.91 USD)
最大連続利益:
1 624.62 USD (21)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
70.69%
最大入金額:
8.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
93
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
7.94
長いトレード:
512 (42.04%)
短いトレード:
706 (57.96%)
プロフィットファクター:
1.96
期待されたペイオフ:
12.02 USD
平均利益:
32.70 USD
平均損失:
-50.16 USD
最大連続の負け:
11 (-419.75 USD)
最大連続損失:
-1 604.74 USD (8)
月間成長:
646.75%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 842.86 USD (24.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.05% (1 842.86 USD)
エクイティによる:
44.41% (1 931.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|1026
|GBPUSD.fs
|68
|USDJPY.fs
|48
|EURUSD.fs
|38
|AUDUSD.fs
|28
|CLR
|5
|USDCHF.fs
|2
|HAS-DEC
|2
|USDCAD.fs
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.fs
|12K
|GBPUSD.fs
|360
|USDJPY.fs
|1.4K
|EURUSD.fs
|955
|AUDUSD.fs
|-339
|CLR
|60
|USDCHF.fs
|-27
|HAS-DEC
|0
|USDCAD.fs
|-1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.fs
|92K
|GBPUSD.fs
|267
|USDJPY.fs
|12K
|EURUSD.fs
|7.2K
|AUDUSD.fs
|-718
|CLR
|128
|USDCHF.fs
|-203
|HAS-DEC
|7
|USDCAD.fs
|-25
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +456.60 USD
最悪のトレード: -466 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +889.91 USD
最大連続損失: -419.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValburyAsiaFutures-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Trade mainly on XAU/USD and major forex currencies.
Trade on any timeframe opportunities
Feel free to ask
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
1 915%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
11
0%
1 218
75%
71%
1.96
12.02
USD
USD
44%
1:500