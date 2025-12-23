シグナルセクション
Alexander Jimmy Yantono

DumbTrader77

Alexander Jimmy Yantono
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1 915%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 218
利益トレード:
914 (75.04%)
損失トレード:
304 (24.96%)
ベストトレード:
456.60 USD
最悪のトレード:
-466.37 USD
総利益:
29 886.82 USD (420 894 pips)
総損失:
-15 247.80 USD (310 734 pips)
最大連続の勝ち:
31 (889.91 USD)
最大連続利益:
1 624.62 USD (21)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
70.69%
最大入金額:
8.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
93
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
7.94
長いトレード:
512 (42.04%)
短いトレード:
706 (57.96%)
プロフィットファクター:
1.96
期待されたペイオフ:
12.02 USD
平均利益:
32.70 USD
平均損失:
-50.16 USD
最大連続の負け:
11 (-419.75 USD)
最大連続損失:
-1 604.74 USD (8)
月間成長:
646.75%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 842.86 USD (24.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.05% (1 842.86 USD)
エクイティによる:
44.41% (1 931.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.fs 1026
GBPUSD.fs 68
USDJPY.fs 48
EURUSD.fs 38
AUDUSD.fs 28
CLR 5
USDCHF.fs 2
HAS-DEC 2
USDCAD.fs 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.fs 12K
GBPUSD.fs 360
USDJPY.fs 1.4K
EURUSD.fs 955
AUDUSD.fs -339
CLR 60
USDCHF.fs -27
HAS-DEC 0
USDCAD.fs -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.fs 92K
GBPUSD.fs 267
USDJPY.fs 12K
EURUSD.fs 7.2K
AUDUSD.fs -718
CLR 128
USDCHF.fs -203
HAS-DEC 7
USDCAD.fs -25
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +456.60 USD
最悪のトレード: -466 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +889.91 USD
最大連続損失: -419.75 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValburyAsiaFutures-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Trade mainly on XAU/USD and major forex currencies.

Trade on any timeframe opportunities
Feel free to ask 

レビューなし
2025.12.24 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 08:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
DumbTrader77
50 USD/月
1 915%
0
0
USD
4.5K
USD
11
0%
1 218
75%
71%
1.96
12.02
USD
44%
1:500
