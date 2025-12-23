- 성장
트레이드:
1 338
이익 거래:
996 (74.43%)
손실 거래:
342 (25.56%)
최고의 거래:
456.60 USD
최악의 거래:
-590.30 USD
총 수익:
32 489.68 USD (454 737 pips)
총 손실:
-20 640.63 USD (354 654 pips)
연속 최대 이익:
31 (889.91 USD)
연속 최대 이익:
1 624.62 USD (21)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
81.39%
최대 입금량:
94.18%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
71
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
3.20
롱(주식매수):
582 (43.50%)
숏(주식차입매도):
756 (56.50%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
8.86 USD
평균 이익:
32.62 USD
평균 손실:
-60.35 USD
연속 최대 손실:
17 (-3 266.30 USD)
연속 최대 손실:
-3 266.30 USD (17)
월별 성장률:
15.57%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 700.86 USD (18.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
76.80% (3 700.86 USD)
자본금별:
78.15% (3 387.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|1098
|GBPUSD.fs
|84
|EURUSD.fs
|59
|USDJPY.fs
|57
|AUDUSD.fs
|30
|CLR
|5
|USDCHF.fs
|2
|HAS-DEC
|2
|USDCAD.fs
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.fs
|12K
|GBPUSD.fs
|-2K
|EURUSD.fs
|1.2K
|USDJPY.fs
|893
|AUDUSD.fs
|-317
|CLR
|60
|USDCHF.fs
|-27
|HAS-DEC
|0
|USDCAD.fs
|-1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.fs
|91K
|GBPUSD.fs
|-7.5K
|EURUSD.fs
|8.2K
|USDJPY.fs
|9.9K
|AUDUSD.fs
|-653
|CLR
|128
|USDCHF.fs
|-203
|HAS-DEC
|7
|USDCAD.fs
|-25
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +456.60 USD
최악의 거래: -590 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +889.91 USD
연속 최대 손실: -3 266.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ValburyAsiaFutures-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Trade mainly on XAU/USD and major forex currencies.
Trade on any timeframe opportunities
Feel free to ask
리뷰 없음
