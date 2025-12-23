시그널섹션
Alexander Jimmy Yantono

DumbTrader77

Alexander Jimmy Yantono
0 리뷰
13
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -63%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 338
이익 거래:
996 (74.43%)
손실 거래:
342 (25.56%)
최고의 거래:
456.60 USD
최악의 거래:
-590.30 USD
총 수익:
32 489.68 USD (454 737 pips)
총 손실:
-20 640.63 USD (354 654 pips)
연속 최대 이익:
31 (889.91 USD)
연속 최대 이익:
1 624.62 USD (21)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
81.39%
최대 입금량:
94.18%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
71
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
3.20
롱(주식매수):
582 (43.50%)
숏(주식차입매도):
756 (56.50%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
8.86 USD
평균 이익:
32.62 USD
평균 손실:
-60.35 USD
연속 최대 손실:
17 (-3 266.30 USD)
연속 최대 손실:
-3 266.30 USD (17)
월별 성장률:
15.57%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 700.86 USD (18.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
76.80% (3 700.86 USD)
자본금별:
78.15% (3 387.80 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.fs 1098
GBPUSD.fs 84
EURUSD.fs 59
USDJPY.fs 57
AUDUSD.fs 30
CLR 5
USDCHF.fs 2
HAS-DEC 2
USDCAD.fs 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.fs 12K
GBPUSD.fs -2K
EURUSD.fs 1.2K
USDJPY.fs 893
AUDUSD.fs -317
CLR 60
USDCHF.fs -27
HAS-DEC 0
USDCAD.fs -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.fs 91K
GBPUSD.fs -7.5K
EURUSD.fs 8.2K
USDJPY.fs 9.9K
AUDUSD.fs -653
CLR 128
USDCHF.fs -203
HAS-DEC 7
USDCAD.fs -25
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +456.60 USD
최악의 거래: -590 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +889.91 USD
연속 최대 손실: -3 266.30 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ValburyAsiaFutures-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Trade mainly on XAU/USD and major forex currencies.

Trade on any timeframe opportunities
Feel free to ask 

리뷰 없음
2026.01.08 03:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 07:44
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 04:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 20:35
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 08:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
