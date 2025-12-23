SinyallerBölümler
Alexander Jimmy Yantono

DumbTrader77

0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1 691%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 160
Kârla kapanan işlemler:
871 (75.08%)
Zararla kapanan işlemler:
289 (24.91%)
En iyi işlem:
456.60 USD
En kötü işlem:
-466.37 USD
Brüt kâr:
28 381.05 USD (399 257 pips)
Brüt zarar:
-14 251.43 USD (297 435 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (889.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 624.62 USD (21)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.59%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
182
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
7.67
Alış işlemleri:
496 (42.76%)
Satış işlemleri:
664 (57.24%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
12.18 USD
Ortalama kâr:
32.58 USD
Ortalama zarar:
-49.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-419.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 604.74 USD (8)
Aylık büyüme:
802.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 842.86 USD (24.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.05% (1 842.86 USD)
Varlığa göre:
1.53% (63.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.fs 971
GBPUSD.fs 68
USDJPY.fs 47
EURUSD.fs 38
AUDUSD.fs 26
CLR 5
USDCHF.fs 2
HAS-DEC 2
USDCAD.fs 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.fs 12K
GBPUSD.fs 360
USDJPY.fs 1.4K
EURUSD.fs 955
AUDUSD.fs -265
CLR 60
USDCHF.fs -27
HAS-DEC 0
USDCAD.fs -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.fs 83K
GBPUSD.fs 267
USDJPY.fs 12K
EURUSD.fs 7.2K
AUDUSD.fs -542
CLR 128
USDCHF.fs -203
HAS-DEC 7
USDCAD.fs -25
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +456.60 USD
En kötü işlem: -466 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +889.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -419.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValburyAsiaFutures-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.23 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 08:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DumbTrader77
Ayda 99 USD
1 691%
0
0
USD
4.1K
USD
10
0%
1 160
75%
100%
1.99
12.18
USD
33%
1:500
