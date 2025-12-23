- Incremento
Total de Trades:
1 218
Transacciones Rentables:
914 (75.04%)
Transacciones Irrentables:
304 (24.96%)
Mejor transacción:
456.60 USD
Peor transacción:
-466.37 USD
Beneficio Bruto:
29 886.82 USD (420 894 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 247.80 USD (310 734 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (889.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 624.62 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
70.69%
Carga máxima del depósito:
8.69%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
93
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
7.94
Transacciones Largas:
512 (42.04%)
Transacciones Cortas:
706 (57.96%)
Factor de Beneficio:
1.96
Beneficio Esperado:
12.02 USD
Beneficio medio:
32.70 USD
Pérdidas medias:
-50.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-419.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 604.74 USD (8)
Crecimiento al mes:
646.75%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 842.86 USD (24.42%)
Reducción relativa:
De balance:
33.05% (1 842.86 USD)
De fondos:
44.41% (1 931.50 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|1026
|GBPUSD.fs
|68
|USDJPY.fs
|48
|EURUSD.fs
|38
|AUDUSD.fs
|28
|CLR
|5
|USDCHF.fs
|2
|HAS-DEC
|2
|USDCAD.fs
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.fs
|12K
|GBPUSD.fs
|360
|USDJPY.fs
|1.4K
|EURUSD.fs
|955
|AUDUSD.fs
|-339
|CLR
|60
|USDCHF.fs
|-27
|HAS-DEC
|0
|USDCAD.fs
|-1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.fs
|92K
|GBPUSD.fs
|267
|USDJPY.fs
|12K
|EURUSD.fs
|7.2K
|AUDUSD.fs
|-718
|CLR
|128
|USDCHF.fs
|-203
|HAS-DEC
|7
|USDCAD.fs
|-25
Mejor transacción: +456.60 USD
Peor transacción: -466 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +889.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -419.75 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ValburyAsiaFutures-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Trade mainly on XAU/USD and major forex currencies.
Trade on any timeframe opportunities
Feel free to ask
No hay comentarios
