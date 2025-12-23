SeñalesSecciones
Alexander Jimmy Yantono

DumbTrader77

0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 1 915%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 218
Transacciones Rentables:
914 (75.04%)
Transacciones Irrentables:
304 (24.96%)
Mejor transacción:
456.60 USD
Peor transacción:
-466.37 USD
Beneficio Bruto:
29 886.82 USD (420 894 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 247.80 USD (310 734 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (889.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 624.62 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
70.69%
Carga máxima del depósito:
8.69%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
93
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
7.94
Transacciones Largas:
512 (42.04%)
Transacciones Cortas:
706 (57.96%)
Factor de Beneficio:
1.96
Beneficio Esperado:
12.02 USD
Beneficio medio:
32.70 USD
Pérdidas medias:
-50.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-419.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 604.74 USD (8)
Crecimiento al mes:
646.75%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 842.86 USD (24.42%)
Reducción relativa:
De balance:
33.05% (1 842.86 USD)
De fondos:
44.41% (1 931.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.fs 1026
GBPUSD.fs 68
USDJPY.fs 48
EURUSD.fs 38
AUDUSD.fs 28
CLR 5
USDCHF.fs 2
HAS-DEC 2
USDCAD.fs 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.fs 12K
GBPUSD.fs 360
USDJPY.fs 1.4K
EURUSD.fs 955
AUDUSD.fs -339
CLR 60
USDCHF.fs -27
HAS-DEC 0
USDCAD.fs -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.fs 92K
GBPUSD.fs 267
USDJPY.fs 12K
EURUSD.fs 7.2K
AUDUSD.fs -718
CLR 128
USDCHF.fs -203
HAS-DEC 7
USDCAD.fs -25
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +456.60 USD
Peor transacción: -466 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +889.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -419.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ValburyAsiaFutures-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Trade mainly on XAU/USD and major forex currencies.

Trade on any timeframe opportunities
Feel free to ask 

No hay comentarios
2025.12.24 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 08:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
