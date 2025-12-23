- Прирост
Всего трейдов:
1 186
Прибыльных трейдов:
890 (75.04%)
Убыточных трейдов:
296 (24.96%)
Лучший трейд:
456.60 USD
Худший трейд:
-466.37 USD
Общая прибыль:
28 848.42 USD (408 770 pips)
Общий убыток:
-14 462.75 USD (300 720 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (889.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 624.62 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
45.49%
Макс. загрузка депозита:
4.72%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
204
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
7.81
Длинных трейдов:
503 (42.41%)
Коротких трейдов:
683 (57.59%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
12.13 USD
Средняя прибыль:
32.41 USD
Средний убыток:
-48.86 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-419.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 604.74 USD (8)
Прирост в месяц:
822.48%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 842.86 USD (24.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.05% (1 842.86 USD)
По эквити:
3.43% (142.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|994
|GBPUSD.fs
|68
|USDJPY.fs
|48
|EURUSD.fs
|38
|AUDUSD.fs
|28
|CLR
|5
|USDCHF.fs
|2
|HAS-DEC
|2
|USDCAD.fs
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.fs
|12K
|GBPUSD.fs
|360
|USDJPY.fs
|1.4K
|EURUSD.fs
|955
|AUDUSD.fs
|-339
|CLR
|60
|USDCHF.fs
|-27
|HAS-DEC
|0
|USDCAD.fs
|-1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.fs
|89K
|GBPUSD.fs
|267
|USDJPY.fs
|12K
|EURUSD.fs
|7.2K
|AUDUSD.fs
|-718
|CLR
|128
|USDCHF.fs
|-203
|HAS-DEC
|7
|USDCAD.fs
|-25
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Trade mainly on XAU/USD and major forex currencies.
Trade on any timeframe opportunities
Feel free to ask
