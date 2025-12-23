СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / DumbTrader77
Alexander Jimmy Yantono

DumbTrader77

Alexander Jimmy Yantono
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 1 802%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 186
Прибыльных трейдов:
890 (75.04%)
Убыточных трейдов:
296 (24.96%)
Лучший трейд:
456.60 USD
Худший трейд:
-466.37 USD
Общая прибыль:
28 848.42 USD (408 770 pips)
Общий убыток:
-14 462.75 USD (300 720 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (889.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 624.62 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
45.49%
Макс. загрузка депозита:
4.72%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
204
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
7.81
Длинных трейдов:
503 (42.41%)
Коротких трейдов:
683 (57.59%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
12.13 USD
Средняя прибыль:
32.41 USD
Средний убыток:
-48.86 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-419.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 604.74 USD (8)
Прирост в месяц:
822.48%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 842.86 USD (24.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.05% (1 842.86 USD)
По эквити:
3.43% (142.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.fs 994
GBPUSD.fs 68
USDJPY.fs 48
EURUSD.fs 38
AUDUSD.fs 28
CLR 5
USDCHF.fs 2
HAS-DEC 2
USDCAD.fs 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.fs 12K
GBPUSD.fs 360
USDJPY.fs 1.4K
EURUSD.fs 955
AUDUSD.fs -339
CLR 60
USDCHF.fs -27
HAS-DEC 0
USDCAD.fs -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.fs 89K
GBPUSD.fs 267
USDJPY.fs 12K
EURUSD.fs 7.2K
AUDUSD.fs -718
CLR 128
USDCHF.fs -203
HAS-DEC 7
USDCAD.fs -25
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +456.60 USD
Худший трейд: -466 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +889.91 USD
Макс. убыток в серии: -419.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Trade mainly on XAU/USD and major forex currencies.

Trade on any timeframe opportunities
Feel free to ask 

Нет отзывов
2025.12.24 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 08:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DumbTrader77
50 USD в месяц
1 802%
0
0
USD
4.3K
USD
11
0%
1 186
75%
45%
1.99
12.13
USD
33%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.