Alexander Jimmy Yantono

DumbTrader77

Alexander Jimmy Yantono
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 2 030%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 230
Gewinntrades:
924 (75.12%)
Verlusttrades:
306 (24.88%)
Bester Trade:
456.60 USD
Schlechtester Trade:
-466.37 USD
Bruttoprofit:
30 161.87 USD (425 786 pips)
Bruttoverlust:
-15 278.95 USD (311 335 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (889.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 624.62 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
69.33%
Max deposit load:
8.69%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
83
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
8.08
Long-Positionen:
518 (42.11%)
Short-Positionen:
712 (57.89%)
Profit-Faktor:
1.97
Mathematische Gewinnerwartung:
12.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
32.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-49.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-419.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 604.74 USD (8)
Wachstum pro Monat :
633.74%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 842.86 USD (24.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.05% (1 842.86 USD)
Kapital:
44.41% (1 931.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.fs 1037
GBPUSD.fs 68
USDJPY.fs 48
EURUSD.fs 39
AUDUSD.fs 28
CLR 5
USDCHF.fs 2
HAS-DEC 2
USDCAD.fs 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.fs 12K
GBPUSD.fs 360
USDJPY.fs 1.4K
EURUSD.fs 1K
AUDUSD.fs -339
CLR 60
USDCHF.fs -27
HAS-DEC 0
USDCAD.fs -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.fs 96K
GBPUSD.fs 267
USDJPY.fs 12K
EURUSD.fs 7.4K
AUDUSD.fs -718
CLR 128
USDCHF.fs -203
HAS-DEC 7
USDCAD.fs -25
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +456.60 USD
Schlechtester Trade: -466 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +889.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -419.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ValburyAsiaFutures-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Trade mainly on XAU/USD and major forex currencies.

Trade on any timeframe opportunities
Feel free to ask 

Keine Bewertungen
2025.12.24 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 08:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
